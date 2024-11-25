В Госдуму внесли проект о запрете зачислять в школы не знающих русский язык
Володин: в Госдуму внесли проект о запрете зачислять в школы не знающих русский
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛестница в здании Государственной думы России
Лестница в здании Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, сообщил журналистам председатель палаты Вячеслав Володин.
"Законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, внесен в Госдуму", — сказал он.
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Авторами документа выступили Володин, вице-спикер Ирина Яровая, руководители всех думских фракций и главы ключевых комитетов.
Как следует из законопроекта, зачислять иностранцев в школы можно будет только при условии успешного прохождения ими тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ. Тестирование будет бесплатным, проводить его будут государственные или муниципальные общеобразовательные организации.
Тех, кто не пройдет тестирование, принимать в школу не будут. То же касается и мигрантов, незаконно находящихся на территории России.
Методическим обеспечением тестирования, разработкой диагностических материалов для его проведения и критериев оценки знания русского языка, а также определением минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение теста, займется Рособрнадзор.
По словам Володина, 9 декабря законопроект рассмотрит профильный комитет, а на следующий день состоится первое чтение на пленарном заседании Госдумы.
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