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В послании Путина парламенту может пойти речь о жилье, заявила сенатор
В послании Путина парламенту может пойти речь о жилье, заявила сенатор - РИА Новости, 25.11.2024
В послании Путина парламенту может пойти речь о жилье, заявила сенатор
Жилищный вопрос и меры поддержки многодетных семей могут быть отражены в послании президента РФ Федеральному Собранию, считает сенатор Ольга Епифанова. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T07:16
2024-11-25T07:16
2024-11-25T07:17
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Жилищный вопрос и меры поддержки многодетных семей могут быть отражены в послании президента РФ Федеральному Собранию, считает сенатор Ольга Епифанова. Глава государства каждый год обращается с посланием к Федеральному Собранию, обозначая приоритеты для страны во внутренней и внешней политике. "Одним из сложных вопросов остаётся жилищный, вряд ли не будет сказано о нём. Вопросы бедности также обычно затрагиваются в посланиях", - сказала Епифанова РИА Новости. По ее мнению, в послании могут прозвучать и новые меры поддержки многодетных семей. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что тема демографии для России ключевая, это вопрос обеспечения безопасности и сохранения страны.
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россия, ольга епифанова, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Ольга Епифанова, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
В послании Путина парламенту может пойти речь о жилье, заявила сенатор
Сенатор Епифанова: Путин может затронуть темы жилья и семьи в своем послании