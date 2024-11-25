https://ria.ru/20241125/poslanie-1985507235.html

В послании Путина парламенту может пойти речь о жилье, заявила сенатор

В послании Путина парламенту может пойти речь о жилье, заявила сенатор - РИА Новости, 25.11.2024

В послании Путина парламенту может пойти речь о жилье, заявила сенатор

Жилищный вопрос и меры поддержки многодетных семей могут быть отражены в послании президента РФ Федеральному Собранию, считает сенатор Ольга Епифанова. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T07:16

2024-11-25T07:16

2024-11-25T07:17

россия

ольга епифанова

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Жилищный вопрос и меры поддержки многодетных семей могут быть отражены в послании президента РФ Федеральному Собранию, считает сенатор Ольга Епифанова. Глава государства каждый год обращается с посланием к Федеральному Собранию, обозначая приоритеты для страны во внутренней и внешней политике. "Одним из сложных вопросов остаётся жилищный, вряд ли не будет сказано о нём. Вопросы бедности также обычно затрагиваются в посланиях", - сказала Епифанова РИА Новости. По ее мнению, в послании могут прозвучать и новые меры поддержки многодетных семей. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что тема демографии для России ключевая, это вопрос обеспечения безопасности и сохранения страны.

https://ria.ru/20241124/vooruzheniya-1985487768.html

https://ria.ru/20241125/putin-1985502211.html

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россия, ольга епифанова, валентина матвиенко, совет федерации рф