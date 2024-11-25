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В послании Путина парламенту может пойти речь о жилье, заявила сенатор - РИА Новости, 25.11.2024
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07:16 25.11.2024 (обновлено: 07:17 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/poslanie-1985507235.html
В послании Путина парламенту может пойти речь о жилье, заявила сенатор
В послании Путина парламенту может пойти речь о жилье, заявила сенатор - РИА Новости, 25.11.2024
В послании Путина парламенту может пойти речь о жилье, заявила сенатор
Жилищный вопрос и меры поддержки многодетных семей могут быть отражены в послании президента РФ Федеральному Собранию, считает сенатор Ольга Епифанова. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T07:16
2024-11-25T07:17
россия
ольга епифанова
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Жилищный вопрос и меры поддержки многодетных семей могут быть отражены в послании президента РФ Федеральному Собранию, считает сенатор Ольга Епифанова. Глава государства каждый год обращается с посланием к Федеральному Собранию, обозначая приоритеты для страны во внутренней и внешней политике. "Одним из сложных вопросов остаётся жилищный, вряд ли не будет сказано о нём. Вопросы бедности также обычно затрагиваются в посланиях", - сказала Епифанова РИА Новости. По ее мнению, в послании могут прозвучать и новые меры поддержки многодетных семей. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что тема демографии для России ключевая, это вопрос обеспечения безопасности и сохранения страны.
https://ria.ru/20241124/vooruzheniya-1985487768.html
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россия, ольга епифанова, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Ольга Епифанова, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
В послании Путина парламенту может пойти речь о жилье, заявила сенатор

Сенатор Епифанова: Путин может затронуть темы жилья и семьи в своем послании

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Жилищный вопрос и меры поддержки многодетных семей могут быть отражены в послании президента РФ Федеральному Собранию, считает сенатор Ольга Епифанова.
Глава государства каждый год обращается с посланием к Федеральному Собранию, обозначая приоритеты для страны во внутренней и внешней политике.
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"Одним из сложных вопросов остаётся жилищный, вряд ли не будет сказано о нём. Вопросы бедности также обычно затрагиваются в посланиях", - сказала Епифанова РИА Новости.
По ее мнению, в послании могут прозвучать и новые меры поддержки многодетных семей.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что тема демографии для России ключевая, это вопрос обеспечения безопасности и сохранения страны.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному cобранию - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Путин может затронуть тему экономики в послании парламенту, заявила сенатор
05:23
 
РоссияОльга ЕпифановаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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