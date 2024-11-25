https://ria.ru/20241125/podarok-1985679760.html

Российская делегация обменялась подарками с руководством Афганистана

Российская делегация обменялась подарками с руководством Афганистана - РИА Новости, 25.11.2024

Российская делегация обменялась подарками с руководством Афганистана

Российская делегация во главе с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу обменялась подарками с руководством Афганистана в ходе визита в Кабул, передает... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T23:37

2024-11-25T23:37

2024-11-25T23:37

россия

афганистан

кабул (город)

сергей шойгу

алексей оверчук

замир кабулов

талибан

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КАБУЛ, 25 ноя -— РИА Новости. Российская делегация во главе с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу обменялась подарками с руководством Афганистана в ходе визита в Кабул, передает корреспондент РИА Новости. Шойгу вручил афганцам кинжал, а те подарили гостям ковры. Обмен подарками завершил встречу Шойгу с Абдул-Кабиром Мохаммадом — вице-премьером в правительстве талибов. В состав российской делегации, помимо Шойгу, входят вице-премьер Алексей Оверчук, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

https://ria.ru/20241125/shojgu-1985678382.html

россия

афганистан

кабул (город)

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россия, афганистан, кабул (город), сергей шойгу, алексей оверчук, замир кабулов, талибан, оон, в мире