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Российская делегация обменялась подарками с руководством Афганистана
Российская делегация обменялась подарками с руководством Афганистана - РИА Новости, 25.11.2024
Российская делегация обменялась подарками с руководством Афганистана
Российская делегация во главе с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу обменялась подарками с руководством Афганистана в ходе визита в Кабул, передает... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T23:37
2024-11-25T23:37
2024-11-25T23:37
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талибан
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КАБУЛ, 25 ноя -— РИА Новости. Российская делегация во главе с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу обменялась подарками с руководством Афганистана в ходе визита в Кабул, передает корреспондент РИА Новости. Шойгу вручил афганцам кинжал, а те подарили гостям ковры. Обмен подарками завершил встречу Шойгу с Абдул-Кабиром Мохаммадом — вице-премьером в правительстве талибов. В состав российской делегации, помимо Шойгу, входят вице-премьер Алексей Оверчук, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
https://ria.ru/20241125/shojgu-1985678382.html
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россия, афганистан, кабул (город), сергей шойгу, алексей оверчук, замир кабулов, талибан, оон, в мире
Россия, Афганистан, Кабул (город), Сергей Шойгу, Алексей Оверчук, Замир Кабулов, Талибан, ООН, В мире
Российская делегация обменялась подарками с руководством Афганистана
Шойгу подарил властям Афганистана кинжал и получил в ответ ковры
КАБУЛ, 25 ноя -— РИА Новости. Российская делегация во главе с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу обменялась подарками с руководством Афганистана в ходе визита в Кабул, передает корреспондент РИА Новости.
Шойгу вручил афганцам кинжал, а те подарили гостям ковры.
Обмен подарками завершил встречу Шойгу с Абдул-Кабиром Мохаммадом — вице-премьером в правительстве талибов.
В состав российской делегации, помимо Шойгу, входят вице-премьер Алексей Оверчук, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.