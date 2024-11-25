https://ria.ru/20241125/peterburg-1985575353.html
В Петербурге задержали пособников украинских телефонных мошенников
В Петербурге задержали пособников украинских телефонных мошенников - РИА Новости, 25.11.2024
В Петербурге задержали пособников украинских телефонных мошенников
Полиция задержала пятерых пособников украинских телефонных мошенников, работавших на протяжении года в Санкт-Петербурге, сообщила представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:42
2024-11-25T13:42
2024-11-25T13:42
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санкт-петербург
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Полиция задержала пятерых пособников украинских телефонных мошенников, работавших на протяжении года в Санкт-Петербурге, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали пятерых участников группы, которые на протяжении года работали на телефонных мошенников. По имеющимся данным, под контролем украинских кураторов сообщники осуществляли техническое обеспечение работы кол-центров", - сказала Волк. По её словам, среди задержанных – предполагаемый организатор группы техподдержки и четверо его знакомых в возрасте от 19 до 25 лет. Волк пояснила, что примерно год назад молодой человек в поисках заработка в закрытых чатах теневого сегмента интернета познакомился с кураторами из-за рубежа. Они подбирали граждан с необходимыми техническими знаниями и навыками, чтобы обеспечивать работу оборудования по подмене номеров во время звонков гражданам России из украинских кол-центров. Еще одной задачей являлось обналичивание денег, которые поступали со счетов потерпевших на дроп-карты (банковские карты подставных лиц), а также их перевод кураторам, в том числе с использованием криптовалютных бирж. Для размещения специального оборудования молодой человек арендовал офисное помещение в бизнес-центре. Роли соучастников были четко распределены. Одни отвечали за техническую составляющую процесса, другие вели администрирование банковских счетов дропов (подставных лиц, на чьи карты перечисляются похищенные средства) для приема и дальнейшего транзита похищенных денег. "Так, к примеру, самая юная участница группы, 19-летняя жительница города на Неве, занималась урегулированием вопросов с банками, куда она звонила под видом клиента в случае блокировки счета. За каждый такой звонок она получала от 500 до 1 тысячи рублей", - сообщила представитель МВД России. С целью конспирации предполагаемый организатор противоправной деятельности регулярно менял адреса офисов, а также ежедневно менял сим-карты в слотах сим-банков. "На данный момент установлены четыре эпизода противоправной деятельности на территории города Санкт-Петербурга и свыше 100 – в различных регионах России. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ", - уточнила Волк. В настоящее время двое фигурантов заключены под стражу. В отношении троих избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предварительное расследование продолжается, заключила представитель МВД РФ.
https://ria.ru/20241113/dnr-1983594198.html
https://ria.ru/20241125/vsu-1985544517.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, ирина волк
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ирина Волк
В Петербурге задержали пособников украинских телефонных мошенников
В Петербурге задержали пятерых пособников украинских телефонных мошенников
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Полиция задержала пятерых пособников украинских телефонных мошенников, работавших на протяжении года в Санкт-Петербурге, сообщила
представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
задержали пятерых участников группы, которые на протяжении года работали на телефонных мошенников. По имеющимся данным, под контролем украинских кураторов сообщники осуществляли техническое обеспечение работы кол-центров", - сказала Волк.
По её словам, среди задержанных – предполагаемый организатор группы техподдержки и четверо его знакомых в возрасте от 19 до 25 лет.
Волк пояснила, что примерно год назад молодой человек в поисках заработка в закрытых чатах теневого сегмента интернета познакомился с кураторами из-за рубежа. Они подбирали граждан с необходимыми техническими знаниями и навыками, чтобы обеспечивать работу оборудования по подмене номеров во время звонков гражданам России из украинских кол-центров. Еще одной задачей являлось обналичивание денег, которые поступали со счетов потерпевших на дроп-карты (банковские карты подставных лиц), а также их перевод кураторам, в том числе с использованием криптовалютных бирж.
Для размещения специального оборудования молодой человек арендовал офисное помещение в бизнес-центре. Роли соучастников были четко распределены. Одни отвечали за техническую составляющую процесса, другие вели администрирование банковских счетов дропов (подставных лиц, на чьи карты перечисляются похищенные средства) для приема и дальнейшего транзита похищенных денег.
"Так, к примеру, самая юная участница группы, 19-летняя жительница города на Неве
, занималась урегулированием вопросов с банками, куда она звонила под видом клиента в случае блокировки счета. За каждый такой звонок она получала от 500 до 1 тысячи рублей", - сообщила представитель МВД России.
С целью конспирации предполагаемый организатор противоправной деятельности регулярно менял адреса офисов, а также ежедневно менял сим-карты в слотах сим-банков.
"На данный момент установлены четыре эпизода противоправной деятельности на территории города Санкт-Петербурга и свыше 100 – в различных регионах России. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ", - уточнила Волк.
В настоящее время двое фигурантов заключены под стражу. В отношении троих избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предварительное расследование продолжается, заключила представитель МВД РФ.