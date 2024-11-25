https://ria.ru/20241125/orsi-1985332041.html

Биография Яманду Орси

Биография Яманду Орси - РИА Новости, 25.11.2024

Биография Яманду Орси

Уругвайский политик Яманду Орси (Yamandú Orsi, полное имя – Яманду Рамон Антонио Орси Мартинес, Yamandú Ramón Antonio Orsi Martínez) родился 13 июня 1967 года в РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T09:53

2024-11-25T09:53

2024-11-25T09:53

справки

уругвай

яманду орси

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Уругвайский политик Яманду Орси (Yamandú Orsi, полное имя – Яманду Рамон Антонио Орси Мартинес, Yamandú Ramón Antonio Orsi Martínez) родился 13 июня 1967 года в городке Санта-Роза (департамент Канелонес, Уругвай). В возрасте пяти лет переехал в город Канелонес (департамент Канелонес).В раннем возрасте начат работать на складе, который принадлежал его родителям.С юности был активным членом коалиции левых партий Широкого фронта (Frente Amplio). Сначала присоединился к одной из его групп – Vertiente Artiguista, а в 1989 году вступил в Движение народного участия (Movimiento de Participación Popular, MPP, входит в Frente Amplio).Учился в лицее Томаса Беррета (Канелонес). В 1991 году окончил Педагогический институт Артигас (IPA, Монтевидео), где учился на преподавателя истории.До 2005 года работал учителем истории в государственных средних школах в департаментах Канелонес, Флорида и Мальдонадо. Одновременнов течение 22 лет Орси также работал бакалейщиком в семейном бизнесе.В 2005-2010 годы был генеральным секретарем муниципалитета Канелонес.В 2015 года был избран мэром Канелонеса, второго по численности населения департамента страны, важного сельскохозяйственного и промышленного региона Уругвая. В 2020 году был переизбран с 51% голосов. В этой должности продвигал поддержку мелких производителей, социальной интеграции, развития спорта, сохранения окружающей среды. В феврале 2024 года покинул этот пост.30 июня 2024 года по итогам внутрипартийных выборов был выдвинут кандидатом на пост президента от Широкого фронта.27 октября 2024 года по итогам первого тура президентских выборов Яманду Орси занял первое место, набрав около 1,06 миллиона голосов избирателей, и вышел во второй тур выборов.24 ноября 2024 года начался второй тур голосования, в котором были представлены два кандидата: Яманду Орси от левой коалиции "Широкий фронт" и Альваро Дельгадо от правящей Национальной партии.25 ноября 2024 года подсчет 81,26% голосов подтвердил, что Орси победил на выборах, набрав 49,02% голосов избирателей. Действующий президент страны Луис Лакалье Поу поздравил Орси с победой на выборах.Яманду Орси официально вступит в должность 1 марта 2025 года.В ходе предвыборной кампании Орси обещал продвигать экологическую повестку, поддержку мелких производителей, политику социальной интеграции. Он также заявил, что откажется от президентской резиденции в случае избрания главой государства. Яманду Орси женат, в семье двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, уругвай, яманду орси