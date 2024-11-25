https://ria.ru/20241125/urugvay-1985499862.html

Подсчет голосов подтверждает победу оппозиции на выборах президента Уругвая

Подсчет голосов подтверждает победу оппозиции на выборах президента Уругвая - РИА Новости, 25.11.2024

Подсчет голосов подтверждает победу оппозиции на выборах президента Уругвая

Подсчет 81,26% голосов подтверждает победу оппозиционного кандидата Яманду Орси на выборах президента Уругвая, следует из данных избирательного суда. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T04:18

2024-11-25T04:18

2024-11-25T04:39

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уругвай

яманду орси

альваро дельгадо

луис лакалье поу

выборы

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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Подсчет 81,26% голосов подтверждает победу оппозиционного кандидата Яманду Орси на выборах президента Уругвая, следует из данных избирательного суда. За Орси проголосовали 49,02% избирателей, за его противника, кандидата от правоцентристской партии Альваро Дельгадо 46,74%. "Я собираюсь стать президентом, который снова и снова призывает к национальному диалогу. Послание не может быть ничем иным, как обсуждением идей. Так строится демократическая республика. Да здравствуют политические партии Уругвая. Вновь торжествует страна свободы, равенства, а также братства, которое является не чем иным, как терпимостью и уважением к другим. Давайте продолжим идти по этому пути", — приводит El Pais слова Орси со сцены во время 10-минутной речи перед сторонниками.Ранее победу Орси признал действующий президент страны Луис Лакалье Поу и данные exit poll.Президент Луис Лакаль По не стал дожидаться официальных результатов, чтобы поздравить победителя. "Я позвонил Яманду Орси, чтобы поздравить его с избранием президентом нашей страны и началом исполнения этих обязанностей, с началом переходного периода, который я ознаменую, когда пойму, что это уместно", — написал Луис Лакаль По в своих социальных сетях.

https://ria.ru/20241124/urugvay-1985330212.html

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в мире, уругвай, яманду орси, альваро дельгадо, луис лакалье поу, выборы