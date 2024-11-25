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Подсчет голосов подтверждает победу оппозиции на выборах президента Уругвая
Подсчет голосов подтверждает победу оппозиции на выборах президента Уругвая - РИА Новости, 25.11.2024
Подсчет голосов подтверждает победу оппозиции на выборах президента Уругвая
Подсчет 81,26% голосов подтверждает победу оппозиционного кандидата Яманду Орси на выборах президента Уругвая, следует из данных избирательного суда. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T04:18
2024-11-25T04:18
2024-11-25T04:39
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Подсчет 81,26% голосов подтверждает победу оппозиционного кандидата Яманду Орси на выборах президента Уругвая, следует из данных избирательного суда. За Орси проголосовали 49,02% избирателей, за его противника, кандидата от правоцентристской партии Альваро Дельгадо 46,74%. "Я собираюсь стать президентом, который снова и снова призывает к национальному диалогу. Послание не может быть ничем иным, как обсуждением идей. Так строится демократическая республика. Да здравствуют политические партии Уругвая. Вновь торжествует страна свободы, равенства, а также братства, которое является не чем иным, как терпимостью и уважением к другим. Давайте продолжим идти по этому пути", — приводит El Pais слова Орси со сцены во время 10-минутной речи перед сторонниками.Ранее победу Орси признал действующий президент страны Луис Лакалье Поу и данные exit poll.Президент Луис Лакаль По не стал дожидаться официальных результатов, чтобы поздравить победителя. "Я позвонил Яманду Орси, чтобы поздравить его с избранием президентом нашей страны и началом исполнения этих обязанностей, с началом переходного периода, который я ознаменую, когда пойму, что это уместно", — написал Луис Лакаль По в своих социальных сетях.
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в мире, уругвай, яманду орси, альваро дельгадо, луис лакалье поу, выборы
В мире, Уругвай, Яманду Орси, Альваро Дельгадо, Луис Лакалье Поу, Выборы
Подсчет голосов подтверждает победу оппозиции на выборах президента Уругвая
Орси побеждает на выборах президента Уругвая после подсчета 81 процента голосов
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Подсчет 81,26% голосов подтверждает победу оппозиционного кандидата Яманду Орси на выборах президента Уругвая, следует из данных избирательного суда.
За Орси проголосовали 49,02% избирателей, за его противника, кандидата от правоцентристской партии Альваро Дельгадо
46,74%.
"Я собираюсь стать президентом, который снова и снова призывает к национальному диалогу. Послание не может быть ничем иным, как обсуждением идей. Так строится демократическая республика. Да здравствуют политические партии Уругвая. Вновь торжествует страна свободы, равенства, а также братства, которое является не чем иным, как терпимостью и уважением к другим. Давайте продолжим идти по этому пути", — приводит El Pais слова Орси со сцены во время 10-минутной речи перед сторонниками.
Ранее победу Орси признал действующий президент страны Луис Лакалье Поу
и данные exit poll.
Президент Луис Лакаль По не стал дожидаться официальных результатов, чтобы поздравить победителя.
"Я позвонил Яманду Орси, чтобы поздравить его с избранием президентом нашей страны и началом исполнения этих обязанностей, с началом переходного периода, который я ознаменую, когда пойму, что это уместно", — написал Луис Лакаль По в своих социальных сетях.