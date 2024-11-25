https://ria.ru/20241125/opasnost-1985680844.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.11.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T23:58

2024-11-25T23:58

2024-11-25T23:58

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале. Гусев добавил, что силы ПВО наготове.

https://ria.ru/20241125/belgorod-1985642478.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия