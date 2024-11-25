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У берегов Мадагаскара при опрокидывании двух судов погибли 24 человека
У берегов Мадагаскара при опрокидывании двух судов погибли 24 человека - РИА Новости, 25.11.2024
У берегов Мадагаскара при опрокидывании двух судов погибли 24 человека
Два судна с сомалийцами перевернулись у берегов Мадагаскара, 24 человека погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление правительства... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T04:55
2024-11-25T04:55
2024-11-25T04:57
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Два судна с сомалийцами перевернулись у берегов Мадагаскара, 24 человека погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление правительства Сомали, сделанное в воскресенье. "Двадцать четыре человека погибли после того, как две лодки опрокинулись у берегов Мадагаскара в Индийском океане", - пишет агентство со ссылкой на сомалийское правительство. Агентство передает со ссылкой на главу МИД Сомали Ахмеда Моалима Фики, что в ходе спасательной операции в районе происшествия удалось спасти 46 человек. Агентство добавляет, что большинство пассажиров были молодыми сомалийцами и их место назначения не известно. Согласно Ассошиэйтед Пресс, делегация под руководством посла Сомали в Эфиопии должна отправиться в понедельник в Мадагаскар для проведения расследования трагедии.
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в мире, мадагаскар, сомали, эфиопия
В мире, Мадагаскар, Сомали, Эфиопия
У берегов Мадагаскара при опрокидывании двух судов погибли 24 человека
AP: у Мадагаскара перевернулись два судна с сомалийцами, погибли 24 человека