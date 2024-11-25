https://ria.ru/20241125/madagaskar-1985501001.html

У берегов Мадагаскара при опрокидывании двух судов погибли 24 человека

У берегов Мадагаскара при опрокидывании двух судов погибли 24 человека - РИА Новости, 25.11.2024

У берегов Мадагаскара при опрокидывании двух судов погибли 24 человека

Два судна с сомалийцами перевернулись у берегов Мадагаскара, 24 человека погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление правительства... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T04:55

2024-11-25T04:55

2024-11-25T04:57

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эфиопия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Два судна с сомалийцами перевернулись у берегов Мадагаскара, 24 человека погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление правительства Сомали, сделанное в воскресенье. "Двадцать четыре человека погибли после того, как две лодки опрокинулись у берегов Мадагаскара в Индийском океане", - пишет агентство со ссылкой на сомалийское правительство. Агентство передает со ссылкой на главу МИД Сомали Ахмеда Моалима Фики, что в ходе спасательной операции в районе происшествия удалось спасти 46 человек. Агентство добавляет, что большинство пассажиров были молодыми сомалийцами и их место назначения не известно. Согласно Ассошиэйтед Пресс, делегация под руководством посла Сомали в Эфиопии должна отправиться в понедельник в Мадагаскар для проведения расследования трагедии.

https://ria.ru/20241117/bosfor-1984293456.html

мадагаскар

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в мире, мадагаскар, сомали, эфиопия