https://ria.ru/20241125/lenoblast-1985647524.html

Полиция задержала водителя, устроившего ДТП в Ленинградской области

Полиция задержала водителя, устроившего ДТП в Ленинградской области - РИА Новости, 25.11.2024

Полиция задержала водителя, устроившего ДТП в Ленинградской области

Водителя автобуса, устроившего ДТП в Ленинградской области, задержали, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T18:27

2024-11-25T18:27

2024-11-25T18:39

ленинградская область

происшествия

авто

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следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Водителя автобуса, устроившего ДТП в Ленинградской области, задержали, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."Полицейским следствием в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан по статье 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба управления сообщала, что автобус и грузовик столкнулись в понедельник в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти. По предварительным данным, рейсовый автобус 181 маршрута, за рулем которого находился водитель - гражданин одного из государств Центральной Азии, въехал сзади в припаркованную у обочины фуру. Следственное управление СК РФ по Ленинградской области сообщило, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).Позже глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков сообщал, что в ДТП пострадали 15 человек, в том числе пятеро детей. Большинство пострадавших в состоянии средней степени тяжести, лишь одна – в тяжёлом. Четырнадцать человек доставлены в больницы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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ленинградская область, происшествия, авто, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург