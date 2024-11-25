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НАТО замахнулась на весь мир, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2024
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18:53 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/lavrov-1985652084.html
НАТО замахнулась на весь мир, заявил Лавров
НАТО замахнулась на весь мир, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2024
НАТО замахнулась на весь мир, заявил Лавров
НАТО, декларируя необходимость обеспечения своей безопасности, демонстрирует глобальный замах и пытается поставить под свой контроль экономические процессы,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:53
2024-11-25T18:53
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. НАТО, декларируя необходимость обеспечения своей безопасности, демонстрирует глобальный замах и пытается поставить под свой контроль экономические процессы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "НАТО создавалась для того, чтобы оборонять территорию своих членов. Обещали нам не расширять альянс. Расширяли. В 1997 г. мы подписали специальный документ. Мы видели расширение, но хотели максимально ограничить ущерб для себя. Подписали договоренность с НАТО о том, что они не будут размещать постоянные вооруженные силы на территории новых членов. Они продолжали это делать. Сейчас это уже на наших границах", - сказал он в ходе встречи с участниками научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего". "НАТО заявила, что они оборонительный альянс. Сейчас им угроза исходит из (так они его называют) Индо-Тихоокеанского региона, Южно-Китайского моря, Тайваньского пролива и отовсюду, где есть Китай и какая-то часть России (там находится значительная часть нашей страны). НАТО создает мини-блоки (США, Япония, Южная Корея), привносит элементы ядерного планирования в свои военные прожекты с этими странами, создало AUKUS (США, Австралия, Британия)", - продолжил министр. Иными словами, указал он, "альянс своими делами заявил о том, что у них глобальный замах, и угрозы его безопасности теперь почти повсюду". "В Евразии на всем ее пространстве и на омывающих ее морях – 1000%. Поэтому им надо здесь быть. Все понимают, что это продекларировано для того, чтобы попытаться поставить под свой контроль экономические процессы. Параллельно развитие любого конкурента сдерживается незаконными санкциями. Сейчас Россия – рекордсмен по ним. Все больше санкций применяется и против других стран: Ирана, КНДР. Все чаще и Китай оказывается предметом серьезных ограничений на передачу технологий, которые раньше осуществлялись совершенно спокойно и безболезненно", - подчеркнул министр. "Идет борьба за ресурсы, а в конечном итоге – борьба за влияние. Американцы давно приняли для себя решение и провозгласили его. Целью США должно быть обеспечение такого состояния мира, где не будет никого, близко конкурирующего с Америкой. Это мы сейчас, по сути дела, и наблюдаем", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20241122/lavrov-1985204969.html
https://ria.ru/20241122/lavrov-1985202943.html
https://ria.ru/20241123/razgovor-1985364016.html
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в мире, россия, сша, китай, сергей лавров, нато, aukus
В мире, Россия, США, Китай, Сергей Лавров, НАТО, AUKUS
НАТО замахнулась на весь мир, заявил Лавров

Лавров: НАТО стремится к глобальному контролю

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. НАТО, декларируя необходимость обеспечения своей безопасности, демонстрирует глобальный замах и пытается поставить под свой контроль экономические процессы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"НАТО создавалась для того, чтобы оборонять территорию своих членов. Обещали нам не расширять альянс. Расширяли. В 1997 г. мы подписали специальный документ. Мы видели расширение, но хотели максимально ограничить ущерб для себя. Подписали договоренность с НАТО о том, что они не будут размещать постоянные вооруженные силы на территории новых членов. Они продолжали это делать. Сейчас это уже на наших границах", - сказал он в ходе встречи с участниками научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего".
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"НАТО заявила, что они оборонительный альянс. Сейчас им угроза исходит из (так они его называют) Индо-Тихоокеанского региона, Южно-Китайского моря, Тайваньского пролива и отовсюду, где есть Китай и какая-то часть России (там находится значительная часть нашей страны). НАТО создает мини-блоки (США, Япония, Южная Корея), привносит элементы ядерного планирования в свои военные прожекты с этими странами, создало AUKUS (США, Австралия, Британия)", - продолжил министр.
Иными словами, указал он, "альянс своими делами заявил о том, что у них глобальный замах, и угрозы его безопасности теперь почти повсюду".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Делового совета при МИД России - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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Евразии на всем ее пространстве и на омывающих ее морях – 1000%. Поэтому им надо здесь быть. Все понимают, что это продекларировано для того, чтобы попытаться поставить под свой контроль экономические процессы. Параллельно развитие любого конкурента сдерживается незаконными санкциями. Сейчас Россия – рекордсмен по ним. Все больше санкций применяется и против других стран: Ирана, КНДР. Все чаще и Китай оказывается предметом серьезных ограничений на передачу технологий, которые раньше осуществлялись совершенно спокойно и безболезненно", - подчеркнул министр.
"Идет борьба за ресурсы, а в конечном итоге – борьба за влияние. Американцы давно приняли для себя решение и провозгласили его. Целью США должно быть обеспечение такого состояния мира, где не будет никого, близко конкурирующего с Америкой. Это мы сейчас, по сути дела, и наблюдаем", - отметил Лавров.
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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