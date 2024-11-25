https://ria.ru/20241125/kompyutery-1985506323.html

Создатели квантовых компьютеров в России хотят "победить" суперкомпьютеры

Создатели квантовых компьютеров в России хотят "победить" суперкомпьютеры - РИА Новости, 25.11.2024

Создатели квантовых компьютеров в России хотят "победить" суперкомпьютеры

Создатели российских квантовых компьютеров хотят к 2030 году решить на этой технике несколько сложных, но полезных для экономики задач, тем самым "победив"... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T06:59

2024-11-25T06:59

2024-11-25T06:59

технологии

россия

руслан юнусов ("росатом")

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

российский квантовый центр

российская академия наук

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Создатели российских квантовых компьютеров хотят к 2030 году решить на этой технике несколько сложных, но полезных для экономики задач, тем самым "победив" классические суперкомпьютеры, рассказал советник генерального директора госкорпорации "Росатом", сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов. В России к концу нынешнего года могут быть созданы три разных 50-кубитных квантовых компьютера, сказал Юнусов в интервью РИА Новости. Далее производительность квантовых вычислителей будет повышаться, но гораздо важнее заниматься увеличением точности их работы, чтобы решать полезные задачи, добавил собеседник агентства. "И к 2030 году мы как раз хотим показать решение нескольких полезных для экономики задач. Так, чтобы квантовый компьютер победил суперкомпьютер", - сказал Юнусов. "Но надо понимать, что для этого недостаточно просто увеличивать количество кубитов, нужно радикально улучшить их качество. И эта работа будет проводиться параллельно", - добавил он. По словам Юнусова, чтобы решить полезную промышленную задачу, нужно, с одной стороны, увеличить количество кубитов, улучшить их качество, а с другой стороны, необходимо выработать или оптимизировать существующие алгоритмы так, чтобы они работали "максимально хорошо". "Если говорить о "железе", то это порядка нескольких сотен кубитов: это 300, 500 или 1000 кубитов. Будет зависеть от задачи. И уровень ошибок должен быть однозначно меньше 1%, а по-хорошему, точность операции должна быть 99,7-99,9%. Это тот уровень, на котором уже можно активно бороться с ошибками и показывать хорошие результаты", - сказал он. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным в октябре отметил, что "Росатом" вошел в число мировых лидеров в области квантовых вычислений. В числе главных достижений атомной отрасли РФ за текущий год Лихачев тогда назвал результаты в области квантовых компьютеров. Первый в России ионный квантовый вычислитель с 50 кубитами был в нынешнем году создан специалистами Российского квантового центра и Физического института имени Лебедева РАН. В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие. Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. "Росатом" отвечает за создание в России квантового компьютера, выполняет российскую дорожную карту по квантовым вычислениям.

https://ria.ru/20241109/eksperty-1982747903.html

https://ria.ru/20241029/konferentsiya-1980684282.html

https://ria.ru/20241125/kompyuter-1985499708.html

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технологии, россия, руслан юнусов ("росатом"), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российский квантовый центр, российская академия наук