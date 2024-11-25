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Создатели квантовых компьютеров в России хотят "победить" суперкомпьютеры - РИА Новости, 25.11.2024
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06:59 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/kompyutery-1985506323.html
Создатели квантовых компьютеров в России хотят "победить" суперкомпьютеры
Создатели квантовых компьютеров в России хотят "победить" суперкомпьютеры - РИА Новости, 25.11.2024
Создатели квантовых компьютеров в России хотят "победить" суперкомпьютеры
Создатели российских квантовых компьютеров хотят к 2030 году решить на этой технике несколько сложных, но полезных для экономики задач, тем самым "победив"... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T06:59
2024-11-25T06:59
технологии
россия
руслан юнусов ("росатом")
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российский квантовый центр
российская академия наук
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Создатели российских квантовых компьютеров хотят к 2030 году решить на этой технике несколько сложных, но полезных для экономики задач, тем самым "победив" классические суперкомпьютеры, рассказал советник генерального директора госкорпорации "Росатом", сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов. В России к концу нынешнего года могут быть созданы три разных 50-кубитных квантовых компьютера, сказал Юнусов в интервью РИА Новости. Далее производительность квантовых вычислителей будет повышаться, но гораздо важнее заниматься увеличением точности их работы, чтобы решать полезные задачи, добавил собеседник агентства. "И к 2030 году мы как раз хотим показать решение нескольких полезных для экономики задач. Так, чтобы квантовый компьютер победил суперкомпьютер", - сказал Юнусов. "Но надо понимать, что для этого недостаточно просто увеличивать количество кубитов, нужно радикально улучшить их качество. И эта работа будет проводиться параллельно", - добавил он. По словам Юнусова, чтобы решить полезную промышленную задачу, нужно, с одной стороны, увеличить количество кубитов, улучшить их качество, а с другой стороны, необходимо выработать или оптимизировать существующие алгоритмы так, чтобы они работали "максимально хорошо". "Если говорить о "железе", то это порядка нескольких сотен кубитов: это 300, 500 или 1000 кубитов. Будет зависеть от задачи. И уровень ошибок должен быть однозначно меньше 1%, а по-хорошему, точность операции должна быть 99,7-99,9%. Это тот уровень, на котором уже можно активно бороться с ошибками и показывать хорошие результаты", - сказал он. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным в октябре отметил, что "Росатом" вошел в число мировых лидеров в области квантовых вычислений. В числе главных достижений атомной отрасли РФ за текущий год Лихачев тогда назвал результаты в области квантовых компьютеров. Первый в России ионный квантовый вычислитель с 50 кубитами был в нынешнем году создан специалистами Российского квантового центра и Физического института имени Лебедева РАН. В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие. Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. "Росатом" отвечает за создание в России квантового компьютера, выполняет российскую дорожную карту по квантовым вычислениям.
https://ria.ru/20241109/eksperty-1982747903.html
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технологии, россия, руслан юнусов ("росатом"), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российский квантовый центр, российская академия наук
Технологии, Россия, Руслан Юнусов ("Росатом"), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российский квантовый центр, Российская академия наук
Создатели квантовых компьютеров в России хотят "победить" суперкомпьютеры

Юнусов заявил о желании победить суперкомпьютеры квантовыми вычислителями

© Forest Stearns, Google AI Quantum Artist in ResidenceКвантовый компьютер
Квантовый компьютер - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Forest Stearns, Google AI Quantum Artist in Residence
Квантовый компьютер. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Создатели российских квантовых компьютеров хотят к 2030 году решить на этой технике несколько сложных, но полезных для экономики задач, тем самым "победив" классические суперкомпьютеры, рассказал советник генерального директора госкорпорации "Росатом", сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов.
В России к концу нынешнего года могут быть созданы три разных 50-кубитных квантовых компьютера, сказал Юнусов в интервью РИА Новости. Далее производительность квантовых вычислителей будет повышаться, но гораздо важнее заниматься увеличением точности их работы, чтобы решать полезные задачи, добавил собеседник агентства.
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"И к 2030 году мы как раз хотим показать решение нескольких полезных для экономики задач. Так, чтобы квантовый компьютер победил суперкомпьютер", - сказал Юнусов. "Но надо понимать, что для этого недостаточно просто увеличивать количество кубитов, нужно радикально улучшить их качество. И эта работа будет проводиться параллельно", - добавил он.
По словам Юнусова, чтобы решить полезную промышленную задачу, нужно, с одной стороны, увеличить количество кубитов, улучшить их качество, а с другой стороны, необходимо выработать или оптимизировать существующие алгоритмы так, чтобы они работали "максимально хорошо".
"Если говорить о "железе", то это порядка нескольких сотен кубитов: это 300, 500 или 1000 кубитов. Будет зависеть от задачи. И уровень ошибок должен быть однозначно меньше 1%, а по-хорошему, точность операции должна быть 99,7-99,9%. Это тот уровень, на котором уже можно активно бороться с ошибками и показывать хорошие результаты", - сказал он.
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В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.
Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. "Росатом" отвечает за создание в России квантового компьютера, выполняет российскую дорожную карту по квантовым вычислениям.
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ТехнологииРоссияРуслан Юнусов ("Росатом")Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Российский квантовый центрРоссийская академия наук
 
 
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