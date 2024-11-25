https://ria.ru/20241125/kompyuter-1985499708.html

В России планируют создать квантовый компьютер на 75 кубитов в 2025 году

В России планируют создать квантовый компьютер на 75 кубитов в 2025 году - РИА Новости, 25.11.2024

В России планируют создать квантовый компьютер на 75 кубитов в 2025 году

Квантовый вычислитель в 75 кубитов планируется создать в России в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости советник гендиректора госкорпорации "Росатом",... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T04:15

2024-11-25T04:15

2024-11-25T04:15

технологии

россия

руслан юнусов ("росатом")

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

российский квантовый центр

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784736712_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_220a0731e5f380ebaff6c663a3f7e364.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Квантовый вычислитель в 75 кубитов планируется создать в России в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости советник гендиректора госкорпорации "Росатом", сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов. "Если говорить о ближайших планах, то, наверное, на 2025 год у нас будет цель достичь 75 кубитов", - сказал Юнусов в интервью РИА Новости. Вместе с тем, по его словам, "гораздо важнее заниматься увеличением точности работы квантовых вычислителей, чтобы решать полезные задачи". Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным в октябре отметил, что "Росатом" вошел в число мировых лидеров в области квантовых вычислений. В числе главных достижений атомной отрасли РФ за текущий год Лихачев тогда назвал результаты в области квантовых компьютеров. Первый в России ионный квантовый вычислитель с 50 кубитами был в нынешнем году создан специалистами Российского квантового центра и Физического института имени Лебедева РАН. В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие. Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. "Росатом" отвечает за создание в России квантового компьютера, выполняет российскую дорожную карту по квантовым вычислениям.

https://ria.ru/20241109/eksperty-1982747903.html

https://ria.ru/20241029/konferentsiya-1980684282.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, руслан юнусов ("росатом"), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российский квантовый центр, российская академия наук