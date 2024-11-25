https://ria.ru/20241125/kompyuter-1985499708.html
В России планируют создать квантовый компьютер на 75 кубитов в 2025 году
В России планируют создать квантовый компьютер на 75 кубитов в 2025 году - РИА Новости, 25.11.2024
В России планируют создать квантовый компьютер на 75 кубитов в 2025 году
Квантовый вычислитель в 75 кубитов планируется создать в России в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости советник гендиректора госкорпорации "Росатом",... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T04:15
2024-11-25T04:15
2024-11-25T04:15
технологии
россия
руслан юнусов ("росатом")
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российский квантовый центр
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784736712_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_220a0731e5f380ebaff6c663a3f7e364.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Квантовый вычислитель в 75 кубитов планируется создать в России в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости советник гендиректора госкорпорации "Росатом", сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов. "Если говорить о ближайших планах, то, наверное, на 2025 год у нас будет цель достичь 75 кубитов", - сказал Юнусов в интервью РИА Новости. Вместе с тем, по его словам, "гораздо важнее заниматься увеличением точности работы квантовых вычислителей, чтобы решать полезные задачи". Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным в октябре отметил, что "Росатом" вошел в число мировых лидеров в области квантовых вычислений. В числе главных достижений атомной отрасли РФ за текущий год Лихачев тогда назвал результаты в области квантовых компьютеров. Первый в России ионный квантовый вычислитель с 50 кубитами был в нынешнем году создан специалистами Российского квантового центра и Физического института имени Лебедева РАН. В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие. Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. "Росатом" отвечает за создание в России квантового компьютера, выполняет российскую дорожную карту по квантовым вычислениям.
https://ria.ru/20241109/eksperty-1982747903.html
https://ria.ru/20241029/konferentsiya-1980684282.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784736712_350:0:1790:1080_1920x0_80_0_0_b55e759a69b31dcc01a883883396797c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, руслан юнусов ("росатом"), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российский квантовый центр, российская академия наук
Технологии, Россия, Руслан Юнусов ("Росатом"), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российский квантовый центр, Российская академия наук
В России планируют создать квантовый компьютер на 75 кубитов в 2025 году
Юнусов: квантовый компьютер на 75 кубитов может появиться в России в 2025 году
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Квантовый вычислитель в 75 кубитов планируется создать в России в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости советник гендиректора госкорпорации "Росатом", сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов.
"Если говорить о ближайших планах, то, наверное, на 2025 год у нас будет цель достичь 75 кубитов", - сказал Юнусов в интервью РИА Новости.
Вместе с тем, по его словам, "гораздо важнее заниматься увеличением точности работы квантовых вычислителей, чтобы решать полезные задачи".
Генеральный директор "Росатома
" Алексей Лихачев
на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным
в октябре отметил, что "Росатом" вошел в число мировых лидеров в области квантовых вычислений. В числе главных достижений атомной отрасли РФ за текущий год Лихачев тогда назвал результаты в области квантовых компьютеров. Первый в России ионный квантовый вычислитель с 50 кубитами был в нынешнем году создан специалистами Российского квантового центра
и Физического института имени Лебедева РАН
.
В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.
Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. "Росатом" отвечает за создание в России квантового компьютера, выполняет российскую дорожную карту по квантовым вычислениям.