https://ria.ru/20241125/kompyuter-1985496697.html

В России могут создать три разных 50-кубитных квантовых компьютера

В России могут создать три разных 50-кубитных квантовых компьютера - РИА Новости, 25.11.2024

В России могут создать три разных 50-кубитных квантовых компьютера

В России к концу нынешнего года могут быть созданы три разных 50-кубитных квантовых компьютера, сообщил в интервью РИА Новости советник генерального директора... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T02:58

2024-11-25T02:58

2024-11-25T02:58

технологии

россия

руслан юнусов ("росатом")

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

российский квантовый центр

российская академия наук

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В России к концу нынешнего года могут быть созданы три разных 50-кубитных квантовых компьютера, сообщил в интервью РИА Новости советник генерального директора госкорпорации "Росатом", сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов. "До конца года мы планируем 50 кубитов достичь на атомной платформе. И, возможно, покажем еще один альтернативный компьютер на ионной платформе, тоже 50 кубитов. То есть, если все будет хорошо, в России в конце года будет три квантовых вычислителя на 50 кубитов, а может, даже больше", - сказал Юнусов. "Когда мы в 2020 году начинали дорожную карту по квантовым вычислениям, мы сразу говорили, что в мире есть несколько лидирующих платформ, на которых планируется строить квантовый компьютер. Это сверхпроводники, атомы, ионы и фотоны. Есть и другие платформы, но никто не знает, какая из них будет лучше, поэтому надо заниматься как минимум основными", - добавил он. По словам Юнусова, все эти годы в России шла работа не над одним ионным компьютером, а сразу по нескольким направлениям. "Первый компьютер, который преодолел планку в 50 кубитов, оказался ионным. Но этого результата мог достичь и другой проект", - отметил собеседник агентства. Юнусов пояснил, зачем надо было работать по разным направлениям. "С одной стороны, универсальные квантовые компьютеры не должны отличаться с точки зрения исполнения алгоритмов, на то они и универсальные. Но, чтобы хорошо решать конкретную задачу, необходимо одновременно иметь и много кубитов, и хорошее качество выполнения операций, то есть точность. Когда мы сравниваем разные платформы между собой, оказывается, что они имеют разные точности, а преимущества той или иной проявляются в зависимости от конкретного типа задач. Поэтому улучшение качества платформ – также одна из ключевых задач, которая сейчас стоит перед нами", - сказал Юнусов. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным в октябре отметил, что "Росатом" вошел в число мировых лидеров в области квантовых вычислений. В числе главных достижений атомной отрасли РФ за текущий год Лихачев тогда назвал результаты в области квантовых компьютеров. Помимо информации о созданном 50-кубитном ионном квантовом вычислителе, были озвучены планы создания до конца нынешнего года квантового вычислителя на атомной платформе. Первый в России ионный квантовый вычислитель с 50 кубитами был в нынешнем году создан специалистами Российского квантового центра и Физического института имени Лебедева РАН. В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие. Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. "Росатом" отвечает за создание в России квантового компьютера, выполняет российскую дорожную карту по квантовым вычислениям.

https://ria.ru/20241109/eksperty-1982747903.html

https://ria.ru/20240926/rosatom-1974901635.html

https://ria.ru/20241029/konferentsiya-1980684282.html

https://ria.ru/20241029/ssha-1980605620.html

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технологии, россия, руслан юнусов ("росатом"), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российский квантовый центр, российская академия наук