Politico рассказала, что Харрис будет делать после поражения на выборах
Politico: после поражения на выборах Харрис продолжит политическую карьеру
© AP Photo / Jacquelyn MartinКамала Харрис
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис намерена продолжить политическую деятельность после поражения на выборах президента страны и рассматривает возможность участвовать в президентских выборах еще раз, пишет издание Politico со ссылкой на источники в ее окружении.
"В частных разговорах вице-президент дает указания советникам и союзникам оставить за ней право выбора - участвовать ли в выборах президента в 2028 году или даже пытаться получить пост губернатора в ее родном штате Калифорния через два года. Как Харрис неоднократно заявляла в телефонных разговорах, "я остаюсь в схватке", - говорится в материале издания.
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Как сообщает Politico, Харрис планирует обсудить свои дальнейшие действия в политике с членами семьи в период зимних каникул. Также издание пишет, что, по мнению ряда сторонников Харрис, ее поражение на выборах не омрачит ее политическое будущее, так как она недолго вела предвыборную кампанию и не успела запятнать в этот период свою репутацию при одновременном росте ее авторитета в партии.
"Харрис представляет собой "элемент непредсказуемости" на будущих праймериз демократов. Хотя некоторые демократы со снисхождением смотрят на ее возможное участие в (президентских - ред.) выборах в 2028 году, ...Харрис получила более 74 миллионов голосов... Для Харрис хорошая новость, что... по ходу ее короткой кампании ее позиции в партии укреплялись. Ее союзники считают, что токсичность, окружавшая Джона Керри или Хиллари Клинтон после их поражений вряд ли так же ляжет пятном на ее политическое будущее", - пишет Politico.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что после поражения на выборах Камале Харрис взяла перерыв в работе и отправилась на Гавайи отдохнуть с семьей.
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