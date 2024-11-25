Эрдоган назвал выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху смелым шагом
Эрдоган: Турция поддерживает выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Выдача Международным уголовным судом ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху является отважным шагом, Анкара его поддерживает, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Международный уголовный суд на прошлой неделе выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
"Выдача ордеров на арест (Биньямина) Нетаньяху и его бывшего министра обороны - очень смелый шаг в этом направлении. Круг для Нетаньяху и его банды становится все уже. В этой связи мы считаем достойным восхищения тот факт, что большинство стран, обязанных выполнить это решение, заявили о своей поддержке. Как и Турция, мы поддерживаем мужественное решение, принятое уголовным судом", - сказал Эрдоган, выступая в понедельник с обращением к народу после заседания кабинета министров.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.