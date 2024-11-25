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Эрдоган назвал выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху смелым шагом - РИА Новости, 25.11.2024
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19:49 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/erdogan-1985660746.html
Эрдоган назвал выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху смелым шагом
Эрдоган назвал выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху смелым шагом - РИА Новости, 25.11.2024
Эрдоган назвал выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху смелым шагом
Выдача Международным уголовным судом ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху является отважным шагом, Анкара его поддерживает, заявил президент... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T19:49
2024-11-25T19:49
в мире
израиль
турция
анкара (провинция)
биньямин нетаньяху
реджеп тайип эрдоган
йоав галант
международный уголовный суд
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Выдача Международным уголовным судом ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху является отважным шагом, Анкара его поддерживает, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Международный уголовный суд на прошлой неделе выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. "Выдача ордеров на арест (Биньямина) Нетаньяху и его бывшего министра обороны - очень смелый шаг в этом направлении. Круг для Нетаньяху и его банды становится все уже. В этой связи мы считаем достойным восхищения тот факт, что большинство стран, обязанных выполнить это решение, заявили о своей поддержке. Как и Турция, мы поддерживаем мужественное решение, принятое уголовным судом", - сказал Эрдоган, выступая в понедельник с обращением к народу после заседания кабинета министров. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241122/mid-1985254042.html
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израиль
турция
анкара (провинция)
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в мире, израиль, турция, анкара (провинция), биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, йоав галант, международный уголовный суд, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Турция, Анкара (провинция), Биньямин Нетаньяху, Реджеп Тайип Эрдоган, Йоав Галант, Международный уголовный суд, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Эрдоган назвал выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху смелым шагом

Эрдоган: Турция поддерживает выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Выдача Международным уголовным судом ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху является отважным шагом, Анкара его поддерживает, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Международный уголовный суд на прошлой неделе выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
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"Выдача ордеров на арест (Биньямина) Нетаньяху и его бывшего министра обороны - очень смелый шаг в этом направлении. Круг для Нетаньяху и его банды становится все уже. В этой связи мы считаем достойным восхищения тот факт, что большинство стран, обязанных выполнить это решение, заявили о своей поддержке. Как и Турция, мы поддерживаем мужественное решение, принятое уголовным судом", - сказал Эрдоган, выступая в понедельник с обращением к народу после заседания кабинета министров.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильТурцияАнкара (провинция)Биньямин НетаньяхуРеджеп Тайип ЭрдоганЙоав ГалантМеждународный уголовный судХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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