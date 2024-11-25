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Эрдоган в понедельник примет у себя генсека НАТО - РИА Новости, 25.11.2024
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07:09 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/erdogan-1985506971.html
Эрдоган в понедельник примет у себя генсека НАТО
Эрдоган в понедельник примет у себя генсека НАТО - РИА Новости, 25.11.2024
Эрдоган в понедельник примет у себя генсека НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник примет в своей резиденции в Анкаре генсека НАТО Марка Рютте, следует из графика мероприятий турецкого... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T07:09
2024-11-25T07:09
в мире
анкара (провинция)
марк рютте
реджеп тайип эрдоган
турция
нато
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АНКАРА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник примет в своей резиденции в Анкаре генсека НАТО Марка Рютте, следует из графика мероприятий турецкого лидера, обнародованного в понедельник его канцелярией. Согласно графику, в 15:00 мск турецкий лидер примет в резиденции Рютте, после чего проведет заседание кабинета министров. По итогам встречи с генсеком НАТО ожидается официальное заявление канцелярии турецкого лидера. Ранее диписточник РИА Новости в Анкаре уточнил, что Рютте намерен провести в турецкой столице встречи с главой МИД Хаканом Фиданом, министром национальной обороны Яшаром Гюлером и другими официальным лицами.
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в мире, анкара (провинция), марк рютте, реджеп тайип эрдоган, турция, нато
В мире, Анкара (провинция), Марк Рютте, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, НАТО
Эрдоган в понедельник примет у себя генсека НАТО

Эрдоган в понедельник встретится с Рютте в своей резиденции

© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник примет в своей резиденции в Анкаре генсека НАТО Марка Рютте, следует из графика мероприятий турецкого лидера, обнародованного в понедельник его канцелярией.
Согласно графику, в 15:00 мск турецкий лидер примет в резиденции Рютте, после чего проведет заседание кабинета министров.
По итогам встречи с генсеком НАТО ожидается официальное заявление канцелярии турецкого лидера.
Ранее диписточник РИА Новости в Анкаре уточнил, что Рютте намерен провести в турецкой столице встречи с главой МИД Хаканом Фиданом, министром национальной обороны Яшаром Гюлером и другими официальным лицами.
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В миреАнкара (провинция)Марк РюттеРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияНАТО
 
 
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