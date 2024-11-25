https://ria.ru/20241125/erdogan-1985506971.html

Эрдоган в понедельник примет у себя генсека НАТО

Эрдоган в понедельник примет у себя генсека НАТО - РИА Новости, 25.11.2024

Эрдоган в понедельник примет у себя генсека НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник примет в своей резиденции в Анкаре генсека НАТО Марка Рютте, следует из графика мероприятий турецкого... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T07:09

2024-11-25T07:09

2024-11-25T07:09

в мире

анкара (провинция)

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник примет в своей резиденции в Анкаре генсека НАТО Марка Рютте, следует из графика мероприятий турецкого лидера, обнародованного в понедельник его канцелярией. Согласно графику, в 15:00 мск турецкий лидер примет в резиденции Рютте, после чего проведет заседание кабинета министров. По итогам встречи с генсеком НАТО ожидается официальное заявление канцелярии турецкого лидера. Ранее диписточник РИА Новости в Анкаре уточнил, что Рютте намерен провести в турецкой столице встречи с главой МИД Хаканом Фиданом, министром национальной обороны Яшаром Гюлером и другими официальным лицами.

https://ria.ru/20241125/kipr-1985498163.html

анкара (провинция)

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в мире, анкара (провинция), марк рютте, реджеп тайип эрдоган, турция, нато