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В Ленинградской области при ДТП пострадали 11 человек - РИА Новости, 25.11.2024
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09:11 25.11.2024 (обновлено: 12:40 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/dtp-1985513733.html
В Ленинградской области при ДТП пострадали 11 человек
В Ленинградской области при ДТП пострадали 11 человек - РИА Новости, 25.11.2024
В Ленинградской области при ДТП пострадали 11 человек
Одиннадцать человек, в том числе пять несовершеннолетних, пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T09:11
2024-11-25T12:40
происшествия
ленинградская область
ломоносовский район
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе пять несовершеннолетних, пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Автобус и грузовик столкнулись в 7.24 мск в поселке Новоселье Ломоносовского района около дома 8 по Красносельскому шоссе."По предварённым данным, в результате ДТП пострадало 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
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ленинградская область
ломоносовский район
санкт-петербург
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происшествия, ленинградская область, ломоносовский район, санкт-петербург
Происшествия, Ленинградская область, Ломоносовский район, Санкт-Петербург
В Ленинградской области при ДТП пострадали 11 человек

В Ленинградской области при ДТП с автобусом пострадали 11 человек

© Фото : Петербургская полиция/TelegramДТП с автобусом в Ленинградской области
ДТП с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
ДТП с автобусом в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе пять несовершеннолетних, пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Автобус и грузовик столкнулись в 7.24 мск в поселке Новоселье Ломоносовского района около дома 8 по Красносельскому шоссе.
"По предварённым данным, в результате ДТП пострадало 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
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