https://ria.ru/20241125/drozdenko-1985663569.html

Губернатор Ленобласти встретился с активом комитета семей воинов Отечества

Губернатор Ленобласти встретился с активом комитета семей воинов Отечества - РИА Новости, 25.11.2024

Губернатор Ленобласти встретился с активом комитета семей воинов Отечества

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с региональным активом комитета семей воинов Отечества, на встрече обсудили вопросы поддержки... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T20:23

2024-11-25T20:23

2024-11-25T20:23

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с региональным активом комитета семей воинов Отечества, на встрече обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. "Мамы, жены, сестры наших защитников - в комитете каждый понимает потребности героев и их семей как никто другой и помогает региону выстраивать систему адресных и оперативных мер господдержки для того, чтобы каждая семья чувствовала заботу и сопричастность", - сказал Александр Дрозденко. Он добавил, что опыт неформальной и бережной работы комитета семей воинов Отечества с нашими бойцами и их близкими Ленинградская область будет использовать в Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции, который сейчас создается в регионе. Комитет семей воинов Отечества оказывает правовую, психологическую и социальную поддержку участникам СВО и членам их семей. В комитете участники обмениваются опытом и информацией, предлагают решения для органов государственной власти по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, поддерживают друг друга, оказывают помощь в сложных ситуациях. Организаторами комитета являются "Союз женщин России", "Матери России" и "Союз семей военнослужащих". В Ленинградской области с декабря 2022 года работает региональное отделение Комитета, которое за два года помогло решить трудные вопросы более 1980 обратившихся.

https://ria.ru/20241122/lgoty-1985180602.html

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ленинградская область, александр дрозденко, общество