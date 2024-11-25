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Шойгу заявил о готовности Москвы к диалогу с Кабулом - РИА Новости, 25.11.2024
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23:30 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/dialog-1985679089.html
Шойгу заявил о готовности Москвы к диалогу с Кабулом
Шойгу заявил о готовности Москвы к диалогу с Кабулом - РИА Новости, 25.11.2024
Шойгу заявил о готовности Москвы к диалогу с Кабулом
Москва готова выстраивать с Кабулом конструктивный политический диалог, в том числе для ускорения процесса внутриафганского урегулирования, заявил секретарь... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T23:30
2024-11-25T23:30
в мире
кабул (город)
москва
россия
сергей шойгу
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КАБУЛ, 25 ноя — РИА Новости. Москва готова выстраивать с Кабулом конструктивный политический диалог, в том числе для ускорения процесса внутриафганского урегулирования, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Подтверждаю готовность выстраивать конструктивный политический диалог между нашими странами, в том числе в целях придания импульса процессу внутриафганского урегулирования", - сказал Шойгу на встрече с представителями афганского руководства в Кабуле в понедельник.
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в мире, кабул (город), москва, россия, сергей шойгу
В мире, Кабул (город), Москва, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу заявил о готовности Москвы к диалогу с Кабулом

Шойгу: Москва готова выстраивать с Кабулом конструктивный политический диалог

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Сергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Сергей Шойгу. Архивное фото
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КАБУЛ, 25 ноя — РИА Новости. Москва готова выстраивать с Кабулом конструктивный политический диалог, в том числе для ускорения процесса внутриафганского урегулирования, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Подтверждаю готовность выстраивать конструктивный политический диалог между нашими странами, в том числе в целях придания импульса процессу внутриафганского урегулирования", - сказал Шойгу на встрече с представителями афганского руководства в Кабуле в понедельник.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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Вчера, 23:19
 
В миреКабул (город)МоскваРоссияСергей Шойгу
 
 
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