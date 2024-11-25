Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко призвал мобилизовать науку для создания моделей ИИ - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
15:49 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/chernyshenko--1985608160.html
Чернышенко призвал мобилизовать науку для создания моделей ИИ
Чернышенко призвал мобилизовать науку для создания моделей ИИ - РИА Новости, 25.11.2024
Чернышенко призвал мобилизовать науку для создания моделей ИИ
Российская наука должна быть мобилизована для создания своих моделей искусственного интеллекта, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:49
2024-11-25T15:49
наука
россия
дмитрий чернышенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985216523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91958f7478c343290efff79c0fca1c15.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российская наука должна быть мобилизована для создания своих моделей искусственного интеллекта, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Чтобы достичь поставленной президентом цели по технологическому лидерству, мы должны мобилизовать нашу науку прежде всего на разработки своих моделей искусственного интеллекта для научной отрасли. То есть наука сама себя прежде всего должна обеспечить эффективными инструментами работы", - сказал Чернышенко на заседании совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации на тему "Интеллектуальное право в цифровой среде". Чернышенко отметил, что самими учеными уже определены направления в области разработки искусственного интеллекта. "Для эффективных работы таких моделей, которые мы создаем, конечно, понадобится брать и использовать массивы данных", - уточнил вице-премьер.
https://ria.ru/20241015/chernyshenko-1978232217.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985216523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_599a7d4d81a454e71f3d3720b547bd32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий чернышенко, совет федерации рф
Наука, Россия, Дмитрий Чернышенко, Совет Федерации РФ
Чернышенко призвал мобилизовать науку для создания моделей ИИ

Вице-премьер РФ Чернышенко призвал мобилизовать науку для создания моделей ИИ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российская наука должна быть мобилизована для создания своих моделей искусственного интеллекта, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Чтобы достичь поставленной президентом цели по технологическому лидерству, мы должны мобилизовать нашу науку прежде всего на разработки своих моделей искусственного интеллекта для научной отрасли. То есть наука сама себя прежде всего должна обеспечить эффективными инструментами работы", - сказал Чернышенко на заседании совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации на тему "Интеллектуальное право в цифровой среде".
Чернышенко отметил, что самими учеными уже определены направления в области разработки искусственного интеллекта. "Для эффективных работы таких моделей, которые мы создаем, конечно, понадобится брать и использовать массивы данных", - уточнил вице-премьер.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Чернышенко назвал число заявок, поданных на премию "За верность науке"
15 октября, 21:46
 
НаукаРоссияДмитрий ЧернышенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала