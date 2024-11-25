https://ria.ru/20241125/chernyshenko--1985608160.html
Чернышенко призвал мобилизовать науку для создания моделей ИИ
Чернышенко призвал мобилизовать науку для создания моделей ИИ - РИА Новости, 25.11.2024
Чернышенко призвал мобилизовать науку для создания моделей ИИ
Российская наука должна быть мобилизована для создания своих моделей искусственного интеллекта, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:49
2024-11-25T15:49
2024-11-25T15:49
наука
россия
дмитрий чернышенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российская наука должна быть мобилизована для создания своих моделей искусственного интеллекта, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Чтобы достичь поставленной президентом цели по технологическому лидерству, мы должны мобилизовать нашу науку прежде всего на разработки своих моделей искусственного интеллекта для научной отрасли. То есть наука сама себя прежде всего должна обеспечить эффективными инструментами работы", - сказал Чернышенко на заседании совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации на тему "Интеллектуальное право в цифровой среде". Чернышенко отметил, что самими учеными уже определены направления в области разработки искусственного интеллекта. "Для эффективных работы таких моделей, которые мы создаем, конечно, понадобится брать и использовать массивы данных", - уточнил вице-премьер.
https://ria.ru/20241015/chernyshenko-1978232217.html
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россия, дмитрий чернышенко, совет федерации рф
Наука, Россия, Дмитрий Чернышенко, Совет Федерации РФ
Чернышенко призвал мобилизовать науку для создания моделей ИИ
Вице-премьер РФ Чернышенко призвал мобилизовать науку для создания моделей ИИ