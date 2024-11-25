https://ria.ru/20241125/azimut-1985503236.html

Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета готовят иск, узнали "Известия"

Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета готовят иск, узнали "Известия" - РИА Новости, 25.11.2024

Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета готовят иск, узнали "Известия"

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании "Азимут" сообщением Сочи — Анталья, который загорелся при посадке в Турции, написали коллективный иск к РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T05:52

2024-11-25T05:52

2024-11-25T05:52

происшествия

анталья (провинция)

сочи

турция

sukhoi superjet 100 (ssj100)

авиакомпании

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании "Азимут" сообщением Сочи — Анталья, который загорелся при посадке в Турции, написали коллективный иск к авиакомпании, сообщила "Известиям" одна из пассажирок."На данный момент мы пишем иск на компанию "Азимут" за то происходящее, что с нами случилось. А случилась резкая посадка, был удар, и в течение минуты произошло возгорание самолета", — отметила она.По ее словам, в иске пострадавшие упомянули о том, что надышались угарным газом и просят со стороны авиакомпании "должной поддержки".Вечером 24 ноября авиационный портал HavaSosyalMedya сообщил о пожаре, который охватил самолет российской авиакомпании "Азимут " при посадке в аэропорту Антальи, огонь удалось потушить. В результате возгорания Superjet 100 авиакомпании "Азимут" в Анталье погибших нет, сообщила Росавиация.Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что пребывает в контакте с руководством аэропорта курорта после пожара на борту самолета компании "Азимут" и призвало пассажиров поддерживать контакт с туроператорами и страховщиками при необходимости.

https://ria.ru/20241125/antalya-1985488844.html

https://ria.ru/20241124/zaderzhka-1985486932.html

анталья (провинция)

сочи

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происшествия, анталья (провинция), сочи, турция, sukhoi superjet 100 (ssj100), авиакомпании