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Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета готовят иск, узнали "Известия" - РИА Новости, 25.11.2024
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05:52 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/azimut-1985503236.html
Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета готовят иск, узнали "Известия"
Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета готовят иск, узнали "Известия" - РИА Новости, 25.11.2024
Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета готовят иск, узнали "Известия"
Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании "Азимут" сообщением Сочи — Анталья, который загорелся при посадке в Турции, написали коллективный иск к РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T05:52
2024-11-25T05:52
происшествия
анталья (провинция)
сочи
турция
sukhoi superjet 100 (ssj100)
авиакомпании
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании "Азимут" сообщением Сочи — Анталья, который загорелся при посадке в Турции, написали коллективный иск к авиакомпании, сообщила "Известиям" одна из пассажирок."На данный момент мы пишем иск на компанию "Азимут" за то происходящее, что с нами случилось. А случилась резкая посадка, был удар, и в течение минуты произошло возгорание самолета", — отметила она.По ее словам, в иске пострадавшие упомянули о том, что надышались угарным газом и просят со стороны авиакомпании "должной поддержки".Вечером 24 ноября авиационный портал HavaSosyalMedya сообщил о пожаре, который охватил самолет российской авиакомпании "Азимут " при посадке в аэропорту Антальи, огонь удалось потушить. В результате возгорания Superjet 100 авиакомпании "Азимут" в Анталье погибших нет, сообщила Росавиация.Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что пребывает в контакте с руководством аэропорта курорта после пожара на борту самолета компании "Азимут" и призвало пассажиров поддерживать контакт с туроператорами и страховщиками при необходимости.
https://ria.ru/20241125/antalya-1985488844.html
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происшествия, анталья (провинция), сочи, турция, sukhoi superjet 100 (ssj100), авиакомпании
Происшествия, Анталья (провинция), Сочи, Турция, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), авиакомпании
Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета готовят иск, узнали "Известия"

"Известия: пассажиры загоревшегося лайнера написали коллективный иск к "Азимуту"

© РИА Новости / Пресс-служба аэропорта Краснодара | Перейти в медиабанкСамолет Superjet 100 авиакомпании "Азимут"
Самолет Superjet 100 авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба аэропорта Краснодара
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Самолет Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании "Азимут" сообщением Сочи — Анталья, который загорелся при посадке в Турции, написали коллективный иск к авиакомпании, сообщила "Известиям" одна из пассажирок.
"На данный момент мы пишем иск на компанию "Азимут" за то происходящее, что с нами случилось. А случилась резкая посадка, был удар, и в течение минуты произошло возгорание самолета", — отметила она.
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По ее словам, в иске пострадавшие упомянули о том, что надышались угарным газом и просят со стороны авиакомпании "должной поддержки".
Вечером 24 ноября авиационный портал HavaSosyalMedya сообщил о пожаре, который охватил самолет российской авиакомпании "Азимут " при посадке в аэропорту Антальи, огонь удалось потушить. В результате возгорания Superjet 100 авиакомпании "Азимут" в Анталье погибших нет, сообщила Росавиация.
Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что пребывает в контакте с руководством аэропорта курорта после пожара на борту самолета компании "Азимут" и призвало пассажиров поддерживать контакт с туроператорами и страховщиками при необходимости.
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ПроисшествияАнталья (провинция)СочиТурцияSukhoi Superjet 100 (SSJ100)авиакомпании
 
 
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