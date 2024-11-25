https://ria.ru/20241125/antalya-1985488693.html
Генконсульство дало рекомендации пассажирам загоревшегося в Анталье лайнера
Генконсульство дало рекомендации пассажирам загоревшегося в Анталье лайнера - РИА Новости, 25.11.2024
Генконсульство дало рекомендации пассажирам загоревшегося в Анталье лайнера
Генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с руководством аэропорта курорта после пожара на борту самолета компании "Азимут", пассажирам... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T00:11
2024-11-25T00:11
2024-11-25T01:13
происшествия
турция
россия
анталья (провинция)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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СТАМБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с руководством аэропорта курорта после пожара на борту самолета компании "Азимут", пассажирам лайнера следует поддерживать контакт с туроператорами и страховщиками при необходимости, сообщили РИА Новости в ГК. "В связи с информацией о пожаре на борту самолёта с россиянами в аэропорту Антальи генеральное консульство России в Анталье сообщает, что находится в контакте с руководством аэропорта. По предварительной информации, пожар на борту потушен, жертв и пострадавших нет", — сообщили дипломаты в Telegram-канале диппредставительства. Сотрудники генконсульства продолжают выяснять информацию о происшествии и готовы оказать необходимое содействие пассажирам самолёта, подчеркнули там, напомнив, что в генеральном консульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи. "Кроме того, пассажирам самолёта, прибывшим в Анталью по линии туроператоров, Генконсульство рекомендует поддерживать контакт с их представителями, а также, при необходимости, с соответствующими страховыми компаниями", — добавили в ГК. Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна.
https://ria.ru/20241125/samolet-1985488565.html
https://ria.ru/20241124/samolet-1985488186.html
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происшествия, турция, россия, анталья (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Турция, Россия, Анталья (провинция), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Генконсульство дало рекомендации пассажирам загоревшегося в Анталье лайнера
Консульство РФ: пассажирам сгоревшего SSJ следует держать связь с туроператорами