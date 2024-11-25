Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство дало рекомендации пассажирам загоревшегося в Анталье лайнера - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 25.11.2024 (обновлено: 01:13 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/antalya-1985488693.html
Генконсульство дало рекомендации пассажирам загоревшегося в Анталье лайнера
Генконсульство дало рекомендации пассажирам загоревшегося в Анталье лайнера - РИА Новости, 25.11.2024
Генконсульство дало рекомендации пассажирам загоревшегося в Анталье лайнера
Генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с руководством аэропорта курорта после пожара на борту самолета компании "Азимут", пассажирам... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T00:11
2024-11-25T01:13
происшествия
турция
россия
анталья (провинция)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893183685_59:247:3261:2048_1920x0_80_0_0_76799a73a37b3c535bff704831a1d6b6.jpg
СТАМБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с руководством аэропорта курорта после пожара на борту самолета компании "Азимут", пассажирам лайнера следует поддерживать контакт с туроператорами и страховщиками при необходимости, сообщили РИА Новости в ГК. "В связи с информацией о пожаре на борту самолёта с россиянами в аэропорту Антальи генеральное консульство России в Анталье сообщает, что находится в контакте с руководством аэропорта. По предварительной информации, пожар на борту потушен, жертв и пострадавших нет", — сообщили дипломаты в Telegram-канале диппредставительства. Сотрудники генконсульства продолжают выяснять информацию о происшествии и готовы оказать необходимое содействие пассажирам самолёта, подчеркнули там, напомнив, что в генеральном консульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи. "Кроме того, пассажирам самолёта, прибывшим в Анталью по линии туроператоров, Генконсульство рекомендует поддерживать контакт с их представителями, а также, при необходимости, с соответствующими страховыми компаниями", — добавили в ГК. Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна.
https://ria.ru/20241125/samolet-1985488565.html
https://ria.ru/20241124/samolet-1985488186.html
турция
россия
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893183685_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_354f0456184addd73c2f7191cfad22cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, турция, россия, анталья (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Турция, Россия, Анталья (провинция), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Генконсульство дало рекомендации пассажирам загоревшегося в Анталье лайнера

Консульство РФ: пассажирам сгоревшего SSJ следует держать связь с туроператорами

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Анталья. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с руководством аэропорта курорта после пожара на борту самолета компании "Азимут", пассажирам лайнера следует поддерживать контакт с туроператорами и страховщиками при необходимости, сообщили РИА Новости в ГК.
"В связи с информацией о пожаре на борту самолёта с россиянами в аэропорту Антальи генеральное консульство России в Анталье сообщает, что находится в контакте с руководством аэропорта. По предварительной информации, пожар на борту потушен, жертв и пострадавших нет", — сообщили дипломаты в Telegram-канале диппредставительства.
Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Пассажиров загоревшегося в Анталье самолета доставили в аэровокзал
00:06
Сотрудники генконсульства продолжают выяснять информацию о происшествии и готовы оказать необходимое содействие пассажирам самолёта, подчеркнули там, напомнив, что в генеральном консульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи.
"Кроме того, пассажирам самолёта, прибывшим в Анталью по линии туроператоров, Генконсульство рекомендует поддерживать контакт с их представителями, а также, при необходимости, с соответствующими страховыми компаниями", — добавили в ГК.
Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна.
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В МИД заявили о контакте с Турцией по ситуации с загоревшимся в Анталье SSJ
Вчера, 23:55
 
ПроисшествияТурцияРоссияАнталья (провинция)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала