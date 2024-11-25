https://ria.ru/20241125/arest-1985664099.html

Под Волгоградом арестовали мужчин, подозреваемых в похищении участника СВО

Под Волгоградом арестовали мужчин, подозреваемых в похищении участника СВО - РИА Новости, 25.11.2024

Под Волгоградом арестовали мужчин, подозреваемых в похищении участника СВО

Суд в Волгоградской области санкционировал арест двух местных жителей, подозреваемых в похищении участника СВО и вымогательстве у него около 1,5 миллиона... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T20:26

2024-11-25T20:26

2024-11-25T20:26

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Суд в Волгоградской области санкционировал арест двух местных жителей, подозреваемых в похищении участника СВО и вымогательстве у него около 1,5 миллиона рублей, сообщает СУСК России по региону. "Городищенским районным судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя территориального подразделения СКР об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Они будут находиться под стражей до 23 января 2025 года", - говорится в сообщении. По данным следствия, вечером 22 ноября 2024 года подозреваемые приехали в рабочий поселок Городище, где назначили встречу знакомому местному жителю, участнику спецоперации, который в настоящее время проходит лечение. Один из фигурантов оставался за рулем автомобиля, а второй - отправился на разговор с потерпевшим, у которого стал вымогать около 1,5 миллиона рублей, якобы ранее похищенные мужчиной. Впоследствии злоумышленник сопроводил жертву до машины, силой усадил в салон и заблокировал двери. Потерпевший попытался позвонить, чтобы сообщить о преступлении, однако сообщники отобрали у него телефон и несколько раз ударили мужчину по голове, отметили в СУСК. Когда подозреваемые остановили автомобиль, чтобы установить на него ранее снятые регистрационные номера, потерпевший выбрался из машины и успел забежать в ближайший ломбард, где стал просить о помощи. Злоумышленники скрылись. Позже они были задержаны. Уголовное дело возбуждено по статьям о похищении человека и вымогательстве.

https://ria.ru/20241116/solnechnogorsk-1984134877.html

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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия