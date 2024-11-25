https://ria.ru/20241125/antalya-1985488844.html

Сгоревший в Анталье лайнер совершил грубую посадку из-за ветра

Сгоревший в Анталье лайнер совершил грубую посадку из-за ветра - РИА Новости, 25.11.2024

Сгоревший в Анталье лайнер совершил грубую посадку из-за ветра

Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Сочи-Анталья, совершил грубую посадку в результате сдвига ветра, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T00:16

2024-11-25T00:16

2024-11-25T08:25

происшествия

анталья (провинция)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

самолеты

аэропорты

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Сочи-Анталья, совершил грубую посадку в результате сдвига ветра, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании."Двадцать четвертого ноября 2024 года при посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи–Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка", — сказал он.Собеседник агентства добавил, что командир принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал, пострадавших нет.Ранее авиационный портал HavaSosyalMedya сообщил о пожаре, который охватил самолет российской авиакомпании "Азимут " при посадке в аэропорту Антальи, огонь удалось потушить. В результате возгорания Superjet 100 авиакомпании "Азимут" в Анталье погибших нет, сообщила Росавиация.Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что пребывает в контакте с руководством аэропорта курорта после пожара на борту самолета компании "Азимут" и призвало пассажиров поддерживать контакт с туроператорами и страховщиками при необходимости.

https://ria.ru/20241125/antalya-1985488693.html

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье 2024-11-25T00:16 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, анталья (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), самолеты, аэропорты