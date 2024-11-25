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Сгоревший в Анталье лайнер совершил грубую посадку из-за ветра - РИА Новости, 25.11.2024
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00:16 25.11.2024 (обновлено: 08:25 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/antalya-1985488844.html
Сгоревший в Анталье лайнер совершил грубую посадку из-за ветра
Сгоревший в Анталье лайнер совершил грубую посадку из-за ветра - РИА Новости, 25.11.2024
Сгоревший в Анталье лайнер совершил грубую посадку из-за ветра
Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Сочи-Анталья, совершил грубую посадку в результате сдвига ветра, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T00:16
2024-11-25T08:25
происшествия
анталья (провинция)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
самолеты
аэропорты
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Сочи-Анталья, совершил грубую посадку в результате сдвига ветра, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании."Двадцать четвертого ноября 2024 года при посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи–Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка", — сказал он.Собеседник агентства добавил, что командир принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал, пострадавших нет.Ранее авиационный портал HavaSosyalMedya сообщил о пожаре, который охватил самолет российской авиакомпании "Азимут " при посадке в аэропорту Антальи, огонь удалось потушить. В результате возгорания Superjet 100 авиакомпании "Азимут" в Анталье погибших нет, сообщила Росавиация.Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что пребывает в контакте с руководством аэропорта курорта после пожара на борту самолета компании "Азимут" и призвало пассажиров поддерживать контакт с туроператорами и страховщиками при необходимости.
https://ria.ru/20241125/antalya-1985488693.html
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РИА Новости
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Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье
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происшествия, анталья (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), самолеты, аэропорты
Происшествия, Анталья (провинция), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Самолеты, Аэропорты
Сгоревший в Анталье лайнер совершил грубую посадку из-за ветра

SSJ авиакомпании "Азимут" совершил грубую посадку в Анталье из-за ветра

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Сочи-Анталья, совершил грубую посадку в результате сдвига ветра, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"Двадцать четвертого ноября 2024 года при посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи–Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка", — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что командир принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал, пострадавших нет.
Ранее авиационный портал HavaSosyalMedya сообщил о пожаре, который охватил самолет российской авиакомпании "Азимут " при посадке в аэропорту Антальи, огонь удалось потушить. В результате возгорания Superjet 100 авиакомпании "Азимут" в Анталье погибших нет, сообщила Росавиация.
Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что пребывает в контакте с руководством аэропорта курорта после пожара на борту самолета компании "Азимут" и призвало пассажиров поддерживать контакт с туроператорами и страховщиками при необходимости.
Анталья - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Генконсульство дало рекомендации пассажирам загоревшегося в Анталье лайнера
00:11
 
ПроисшествияАнталья (провинция)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)СамолетыАэропорты
 
 
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