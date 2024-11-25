https://ria.ru/20241125/aes-1985508812.html
Посол сообщил о готовности России участвовать в строительстве АЭС в Синопе
Посол сообщил о готовности России участвовать в строительстве АЭС в Синопе - РИА Новости, 25.11.2024
Посол сообщил о готовности России участвовать в строительстве АЭС в Синопе
Россия готова принять участие в реализации проекта АЭС в Синопе, преимуществами являются наличие технологий и опыт, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T07:53
2024-11-25T07:53
2024-11-25T07:54
россия
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синоп (провинция)
алексей ерхов
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Россия готова принять участие в реализации проекта АЭС в Синопе, преимуществами являются наличие технологий и опыт, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Мы не скрываем, что готовы принять участие в реализации проекта строительства АЭС в Синопе. Здесь нашими несомненными преимуществами является наличие надежных и отлаженных технологий, а также уже накопленный в процессе реализации проекта "Аккую" опыт взаимодействия с турецкими строителями. Конечно, решение о выборе страны-партнера – за турецкой стороной", - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi. Москва считает, что если удастся согласовать параметры участия России в строительстве АЭС "Синоп", то от этого выиграют обе стороны, заявил ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане в июле 2024 года на полях саммита ШОС отмечал, что Анкара и Москва обсуждают детали нового проекта. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, в свою очередь, сообщал, что госкорпорация рассматривается в качестве генподрядчика строительства АЭС "Синоп". Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://ria.ru/20241125/posol-1985508656.html
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россия, турция, синоп (провинция), алексей ерхов, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Турция, Синоп (провинция), Алексей Ерхов, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Посол сообщил о готовности России участвовать в строительстве АЭС в Синопе
Посол Ерхов: Россия обладает лучшими технологиями для АЭС в Синопе