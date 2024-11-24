https://ria.ru/20241124/ukraina-1985450116.html
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.11.2024
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и десяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T16:36
2024-11-24T16:36
2024-11-24T16:36
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и десяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса на 16:22 мск, тревога звучит в Киеве, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Сумской и еще восьми областях Украины объявили воздушную тревогу