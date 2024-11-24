Рейтинг@Mail.ru
Турция планирует увеличить товарооборот с Россией - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 24.11.2024 (обновлено: 17:01 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/turtsiya-1985452181.html
Турция планирует увеличить товарооборот с Россией
Турция планирует увеличить товарооборот с Россией - РИА Новости, 24.11.2024
Турция планирует увеличить товарооборот с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным, что Анкара планирует увеличить товарооборот РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T16:51
2024-11-24T17:01
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1ed990cb027448c7c001671b5e42c93d.jpg
СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным, что Анкара планирует увеличить товарооборот с РФ и расширить сотрудничество с Москвой во многих сферах, следует из сообщения канцелярии Эрдогана.Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. До этого президенты встречались на саммите БРИКС в Казани 23 октября."Президенты обсудили двусторонние отношения Турции с РФ, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что цель Турции - расширение сотрудничества с РФ во многих сферах, и в первую очередь - увеличение объемов торговли", - сообщила канцелярия президента Турции.Эрдоган также подчеркнул, что Турция продолжит прикладывать усилия для деэскалации в регионе.
https://ria.ru/20241119/turtsiya-1984505054.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_068cc41cfdbb8744c0ff2883a3651685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире, экономика
Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, В мире, Экономика
Турция планирует увеличить товарооборот с Россией

Эрдоган в разговоре с Путиным сообщил о планах увеличить товарооборот с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным, что Анкара планирует увеличить товарооборот с РФ и расширить сотрудничество с Москвой во многих сферах, следует из сообщения канцелярии Эрдогана.
Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. До этого президенты встречались на саммите БРИКС в Казани 23 октября.
"Президенты обсудили двусторонние отношения Турции с РФ, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что цель Турции - расширение сотрудничества с РФ во многих сферах, и в первую очередь - увеличение объемов торговли", - сообщила канцелярия президента Турции.
Эрдоган также подчеркнул, что Турция продолжит прикладывать усилия для деэскалации в регионе.
Вид на мечеть Айя-София и Новую мечеть в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Эксперт раскрыл, как Турция и Россия могут обойти санкции США в торговле
19 ноября, 05:37
 
ТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала