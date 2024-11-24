https://ria.ru/20241124/turtsiya-1985452181.html

Турция планирует увеличить товарооборот с Россией

Турция планирует увеличить товарооборот с Россией - РИА Новости, 24.11.2024

Турция планирует увеличить товарооборот с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным, что Анкара планирует увеличить товарооборот РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T16:51

2024-11-24T16:51

2024-11-24T17:01

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СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным, что Анкара планирует увеличить товарооборот с РФ и расширить сотрудничество с Москвой во многих сферах, следует из сообщения канцелярии Эрдогана.Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. До этого президенты встречались на саммите БРИКС в Казани 23 октября."Президенты обсудили двусторонние отношения Турции с РФ, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что цель Турции - расширение сотрудничества с РФ во многих сферах, и в первую очередь - увеличение объемов торговли", - сообщила канцелярия президента Турции.Эрдоган также подчеркнул, что Турция продолжит прикладывать усилия для деэскалации в регионе.

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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире, экономика