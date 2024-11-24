https://ria.ru/20241124/turtsiya-1985452181.html
Турция планирует увеличить товарооборот с Россией
Турция планирует увеличить товарооборот с Россией - РИА Новости, 24.11.2024
Турция планирует увеличить товарооборот с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным, что Анкара планирует увеличить товарооборот РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T16:51
2024-11-24T16:51
2024-11-24T17:01
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СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным, что Анкара планирует увеличить товарооборот с РФ и расширить сотрудничество с Москвой во многих сферах, следует из сообщения канцелярии Эрдогана.Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. До этого президенты встречались на саммите БРИКС в Казани 23 октября."Президенты обсудили двусторонние отношения Турции с РФ, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что цель Турции - расширение сотрудничества с РФ во многих сферах, и в первую очередь - увеличение объемов торговли", - сообщила канцелярия президента Турции.Эрдоган также подчеркнул, что Турция продолжит прикладывать усилия для деэскалации в регионе.
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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире, экономика
Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, В мире, Экономика
Турция планирует увеличить товарооборот с Россией
Эрдоган в разговоре с Путиным сообщил о планах увеличить товарооборот с Россией
СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным, что Анкара планирует увеличить товарооборот с РФ и расширить сотрудничество с Москвой во многих сферах, следует из сообщения канцелярии Эрдогана.
Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. До этого президенты встречались на саммите БРИКС
в Казани
23 октября.
"Президенты обсудили двусторонние отношения Турции с РФ, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что цель Турции - расширение сотрудничества с РФ во многих сферах, и в первую очередь - увеличение объемов торговли", - сообщила канцелярия президента Турции.
Эрдоган также подчеркнул, что Турция продолжит прикладывать усилия для деэскалации в регионе.