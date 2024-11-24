https://ria.ru/20241124/tsakhal-1985402646.html
Армия Израиля сообщила о перехвате БПЛА, выпущенного из Ливана
Армия Израиля сообщила о перехвате БПЛА, выпущенного из Ливана - РИА Новости, 24.11.2024
Армия Израиля сообщила о перехвате БПЛА, выпущенного из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате у города Хайфа беспилотника, выпущенного из Ливана. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T01:11
2024-11-24T01:11
2024-11-24T01:12
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате у города Хайфа беспилотника, выпущенного из Ливана. "Некоторое время назад БПЛА, выпущенный из Ливана в направлении Израиля, был перехвачен ВВС Израиля рядом с Хайфой", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, израиль, ливан, хайфа, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хайфа, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Армия Израиля сообщила о перехвате БПЛА, выпущенного из Ливана
ЦАХАЛ заявила о перехвате у Хайфы беспилотника из Ливана