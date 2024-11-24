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Офис Трампа займется переговорами по Украине в январе, заявили в конгрессе - РИА Новости, 24.11.2024
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20:29 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/tramp-1985470478.html
Офис Трампа займется переговорами по Украине в январе, заявили в конгрессе
Офис Трампа займется переговорами по Украине в январе, заявили в конгрессе - РИА Новости, 24.11.2024
Офис Трампа займется переговорами по Украине в январе, заявили в конгрессе
Будущая администрация президента США Дональда Трампа с самого начала своей работы в январе 2025 года займется усилиями по урегулированию конфликта на Украине,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T20:29
2024-11-24T20:29
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Будущая администрация президента США Дональда Трампа с самого начала своей работы в январе 2025 года займется усилиями по урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью телеканалу Fox News конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц, которого избранный глава государства назначил своим будущим советником по национальной безопасности. "Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января", - заявил он. По мнению Уолца, "ключевой частью" переговорного процесса должны стать европейские страны. "Всем нашим союзникам и партнерам нужно нести эту нагрузку", - добавил он. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами на Курскую и Брянскую области. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ в августе на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241124/tramp-1985462863.html
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в мире, россия, украина, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, сша
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, США
Офис Трампа займется переговорами по Украине в январе, заявили в конгрессе

Конгрессмен Уолц: администрация Трампа с января займется переговорами по Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Будущая администрация президента США Дональда Трампа с самого начала своей работы в январе 2025 года займется усилиями по урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью телеканалу Fox News конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц, которого избранный глава государства назначил своим будущим советником по национальной безопасности.
"Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января", - заявил он.
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По мнению Уолца, "ключевой частью" переговорного процесса должны стать европейские страны.
"Всем нашим союзникам и партнерам нужно нести эту нагрузку", - добавил он.
В четверг президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами на Курскую и Брянскую области.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ в августе на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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