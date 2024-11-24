https://ria.ru/20241124/svo-1985452344.html

Дагестан направил бойцам СВО еще 200 тонн гуманитарного груза

Дагестан направил бойцам СВО еще 200 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 24.11.2024

Дагестан направил бойцам СВО еще 200 тонн гуманитарного груза

Предприниматели, общественники и неравнодушные жители города Кизляра и Кизлярского района Дагестана собрали и направили в зону специальной военной операции 200... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T16:51

2024-11-24T16:51

2024-11-24T16:51

надежные люди

кизляр

кизлярский район

сво

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Предприниматели, общественники и неравнодушные жители города Кизляра и Кизлярского района Дагестана собрали и направили в зону специальной военной операции 200 тонн гуманитарного груза, сообщает в пятницу администрация Кизляра. "Кизляр принял участие в отправке крупнейшей партии гуманитарной помощи в зону СВО. Более 200 тонн было собрано всего за две недели благодаря активным усилиям десятков крупных производителей, предпринимателей, общественников и неравнодушных жителей Кизляра и Кизлярского района. Помощь направлена непосредственно в зону СВО, бойцы получат ее в ближайшее время", – говорится в Telegram-канале властей. Двенадцать большегрузов доставят на передовую продукты питания, медикаменты, предметы бытового и военного назначения, а также письма от школьников.

https://ria.ru/20241120/sochi-1984894656.html

кизляр

кизлярский район

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кизляр, кизлярский район, сво, республика дагестан