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Дагестан направил бойцам СВО еще 200 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 24.11.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:51 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/svo-1985452344.html
Дагестан направил бойцам СВО еще 200 тонн гуманитарного груза
Дагестан направил бойцам СВО еще 200 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 24.11.2024
Дагестан направил бойцам СВО еще 200 тонн гуманитарного груза
Предприниматели, общественники и неравнодушные жители города Кизляра и Кизлярского района Дагестана собрали и направили в зону специальной военной операции 200... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T16:51
2024-11-24T16:51
надежные люди
кизляр
кизлярский район
сво
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Предприниматели, общественники и неравнодушные жители города Кизляра и Кизлярского района Дагестана собрали и направили в зону специальной военной операции 200 тонн гуманитарного груза, сообщает в пятницу администрация Кизляра. "Кизляр принял участие в отправке крупнейшей партии гуманитарной помощи в зону СВО. Более 200 тонн было собрано всего за две недели благодаря активным усилиям десятков крупных производителей, предпринимателей, общественников и неравнодушных жителей Кизляра и Кизлярского района. Помощь направлена непосредственно в зону СВО, бойцы получат ее в ближайшее время", – говорится в Telegram-канале властей. Двенадцать большегрузов доставят на передовую продукты питания, медикаменты, предметы бытового и военного назначения, а также письма от школьников.
https://ria.ru/20241120/sochi-1984894656.html
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кизляр, кизлярский район, сво, республика дагестан
Надежные люди, Кизляр, Кизлярский район, СВО, Республика Дагестан
Дагестан направил бойцам СВО еще 200 тонн гуманитарного груза

Жители Кизляра направили в зону СВО 200 тон гуманитарного груза

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Предприниматели, общественники и неравнодушные жители города Кизляра и Кизлярского района Дагестана собрали и направили в зону специальной военной операции 200 тонн гуманитарного груза, сообщает в пятницу администрация Кизляра.
"Кизляр принял участие в отправке крупнейшей партии гуманитарной помощи в зону СВО. Более 200 тонн было собрано всего за две недели благодаря активным усилиям десятков крупных производителей, предпринимателей, общественников и неравнодушных жителей Кизляра и Кизлярского района. Помощь направлена непосредственно в зону СВО, бойцы получат ее в ближайшее время", – говорится в Telegram-канале властей.
Двенадцать большегрузов доставят на передовую продукты питания, медикаменты, предметы бытового и военного назначения, а также письма от школьников.
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Надежные людиКизлярКизлярский районСВОРеспублика Дагестан
 
 
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