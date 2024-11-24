https://ria.ru/20241124/svo-1985452344.html
Дагестан направил бойцам СВО еще 200 тонн гуманитарного груза
Дагестан направил бойцам СВО еще 200 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 24.11.2024
Дагестан направил бойцам СВО еще 200 тонн гуманитарного груза
Предприниматели, общественники и неравнодушные жители города Кизляра и Кизлярского района Дагестана собрали и направили в зону специальной военной операции 200... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T16:51
2024-11-24T16:51
2024-11-24T16:51
надежные люди
кизляр
кизлярский район
сво
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972457252_618:231:3154:1657_1920x0_80_0_0_92fc607ada5e6f256aea951afec96a33.jpg
МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Предприниматели, общественники и неравнодушные жители города Кизляра и Кизлярского района Дагестана собрали и направили в зону специальной военной операции 200 тонн гуманитарного груза, сообщает в пятницу администрация Кизляра. "Кизляр принял участие в отправке крупнейшей партии гуманитарной помощи в зону СВО. Более 200 тонн было собрано всего за две недели благодаря активным усилиям десятков крупных производителей, предпринимателей, общественников и неравнодушных жителей Кизляра и Кизлярского района. Помощь направлена непосредственно в зону СВО, бойцы получат ее в ближайшее время", – говорится в Telegram-канале властей. Двенадцать большегрузов доставят на передовую продукты питания, медикаменты, предметы бытового и военного назначения, а также письма от школьников.
https://ria.ru/20241120/sochi-1984894656.html
кизляр
кизлярский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972457252_487:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_a9c65e4579db1e741ebdcafb83e14060.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кизляр, кизлярский район, сво, республика дагестан
Надежные люди, Кизляр, Кизлярский район, СВО, Республика Дагестан
Дагестан направил бойцам СВО еще 200 тонн гуманитарного груза
Жители Кизляра направили в зону СВО 200 тон гуманитарного груза
МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Предприниматели, общественники и неравнодушные жители города Кизляра и Кизлярского района Дагестана собрали и направили в зону специальной военной операции 200 тонн гуманитарного груза, сообщает в пятницу администрация Кизляра.
"Кизляр принял участие в отправке крупнейшей партии гуманитарной помощи в зону СВО. Более 200 тонн было собрано всего за две недели благодаря активным усилиям десятков крупных производителей, предпринимателей, общественников и неравнодушных жителей Кизляра и Кизлярского района. Помощь направлена непосредственно в зону СВО, бойцы получат ее в ближайшее время", – говорится в Telegram-канале властей.
Двенадцать большегрузов доставят на передовую продукты питания, медикаменты, предметы бытового и военного назначения, а также письма от школьников.