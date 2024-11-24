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Московский еврейский кинофестиваль откроется в столице - РИА Новости, 24.11.2024
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Религия
 
00:05 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/stolitsa-1985237896.html
Московский еврейский кинофестиваль откроется в столице
Московский еврейский кинофестиваль откроется в столице - РИА Новости, 24.11.2024
Московский еврейский кинофестиваль откроется в столице
Московский еврейский кинофестиваль откроется в столице в воскресенье в кинотеатре "Октябрь" фильмом британского режиссёра Джонатана Глейзера "Зона интересов",... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T00:05
2024-11-24T00:05
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Московский еврейский кинофестиваль откроется в столице в воскресенье в кинотеатре "Октябрь" фильмом британского режиссёра Джонатана Глейзера "Зона интересов", получившим в 2024 году две премии "Оскар", сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)Премьера состоялась в 2023 году на Каннском кинофестивале, где драма получила Гран-при и приз ФИПРЕССИ, так же картина удостоилась двух премий "Оскар" - за лучший фильм на иностранном языке и лучший звук."Замечательно, что фильм открытия – не только титулованная, но и важная для кинематографии картина. В наше разное и сложное время то, что фестиваль состоится, внушает хорошее ощущение. Убеждён, что будет много интересного кино", - цитирует пресс-служба председателя жюри кинофестиваляФильм рассказывает о жизни семьи коменданта концентрационного лагеря "Освенцим" Хесса. Лагерь смерти отделён высоким забором от дома Хёсса. Размеренность жизни благополучной семьи буднично соседствует с нечеловеческими зверствами.В программе Московского еврейского кинофестиваля, который пройдет пройдёт в столице с 24 ноября по 1 декабря, примут участи фильма из 11 стран. Зрителям представят художественные, документальные и экспериментальные проекты в рамках около 50 кинопоказов на городских площадках. Гостей также ждут образовательные мероприятия, ретроспектива и VR-программа.В конкурсной программе игрового кино заявлено 6 фильмов: "Млечный путь" Майи Кениг (Израиль), "Все о ловкачах" Адама Брайера (Венгрия, Израиль), "Проспект гигантов" Финна Тейлора (США), "Аругам Бей" Марко Кармела (Израиль, Шри-Ланка), "Не кошер" Дэниела АМ Розенберга (Канада), "Похищенный" Марко Белоккьо (Италия).
https://ria.ru/20241011/prazdnik-1977594338.html
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израиль, венгрия, сша, федерация еврейских общин россии, религия
Религия, Израиль, Венгрия, США, Федерация еврейских общин России, Религия
Московский еврейский кинофестиваль откроется в столице

Московский еврейский кинофестиваль откроется в столичном кинотеатре "Октябрь"

© Фото : фото предоставлено оргкомитетом II Московского еврейского кинофестваляЦеремония награждения лауреатов Московского еврейского кинофестваля
Церемония награждения лауреатов Московского еврейского кинофестваля - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фото : фото предоставлено оргкомитетом II Московского еврейского кинофестваля
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Московский еврейский кинофестиваль откроется в столице в воскресенье в кинотеатре "Октябрь" фильмом британского режиссёра Джонатана Глейзера "Зона интересов", получившим в 2024 году две премии "Оскар", сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
Премьера состоялась в 2023 году на Каннском кинофестивале, где драма получила Гран-при и приз ФИПРЕССИ, так же картина удостоилась двух премий "Оскар" - за лучший фильм на иностранном языке и лучший звук.
"Замечательно, что фильм открытия – не только титулованная, но и важная для кинематографии картина. В наше разное и сложное время то, что фестиваль состоится, внушает хорошее ощущение. Убеждён, что будет много интересного кино", - цитирует пресс-служба председателя жюри кинофестиваля
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Фильм рассказывает о жизни семьи коменданта концентрационного лагеря "Освенцим" Хесса. Лагерь смерти отделён высоким забором от дома Хёсса. Размеренность жизни благополучной семьи буднично соседствует с нечеловеческими зверствами.
В программе Московского еврейского кинофестиваля, который пройдет пройдёт в столице с 24 ноября по 1 декабря, примут участи фильма из 11 стран. Зрителям представят художественные, документальные и экспериментальные проекты в рамках около 50 кинопоказов на городских площадках. Гостей также ждут образовательные мероприятия, ретроспектива и VR-программа.
В конкурсной программе игрового кино заявлено 6 фильмов: "Млечный путь" Майи Кениг (Израиль), "Все о ловкачах" Адама Брайера (Венгрия, Израиль), "Проспект гигантов" Финна Тейлора (США), "Аругам Бей" Марко Кармела (Израиль, Шри-Ланка), "Не кошер" Дэниела АМ Розенберга (Канада), "Похищенный" Марко Белоккьо (Италия).
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