https://ria.ru/20241124/simonyan-1985483489.html
Симоньян рассказала, из-за кого Украина потеряла будущее
Симоньян рассказала, из-за кого Украина потеряла будущее - РИА Новости, 24.11.2024
Симоньян рассказала, из-за кого Украина потеряла будущее
Украина потеряла свое будущее из-за того, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон фактически прекратил мирные переговоры между Киевом и Москвой, РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T23:13
2024-11-24T23:13
2024-11-24T23:30
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Украина потеряла свое будущее из-за того, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон фактически прекратил мирные переговоры между Киевом и Москвой, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Мы все прекрасно помним, как этот лохматый имбецил, бывший уже руководитель Великобритании, с русским почему-то именем Борис, но это же он по сути прекратил те самые соглашения, на которых все могло и должно было закончиться с гораздо меньшими потерями для Украины, чем это предстоит им сейчас. Уже не говоря о том, сколько они <...> потеряли людей, городов, уверенности, экономики, будущего, поколения будущего своего. Могло же закончиться, но нет", — отметила она.В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевский режим из-за давления Запада не согласился остановить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Британии Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и продолжить воевать дальше.
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украина, россия, маргарита симоньян, борис джонсон, владимир соловьев (телеведущий), верховная рада украины, в мире, великобритания
Украина, Россия, Маргарита Симоньян, Борис Джонсон, Владимир Соловьев (телеведущий), Верховная Рада Украины, В мире, Великобритания
Симоньян рассказала, из-за кого Украина потеряла будущее
Симоньян: Украина потеряла уверенность, экономику и будущее из-за Джонсона