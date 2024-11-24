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Симоньян рассказала, из-за кого Украина потеряла будущее - РИА Новости, 24.11.2024
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23:13 24.11.2024 (обновлено: 23:30 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/simonyan-1985483489.html
Симоньян рассказала, из-за кого Украина потеряла будущее
Симоньян рассказала, из-за кого Украина потеряла будущее - РИА Новости, 24.11.2024
Симоньян рассказала, из-за кого Украина потеряла будущее
Украина потеряла свое будущее из-за того, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон фактически прекратил мирные переговоры между Киевом и Москвой, РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T23:13
2024-11-24T23:30
украина
россия
маргарита симоньян
борис джонсон
владимир соловьев (телеведущий)
верховная рада украины
в мире
великобритания
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Украина потеряла свое будущее из-за того, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон фактически прекратил мирные переговоры между Киевом и Москвой, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Мы все прекрасно помним, как этот лохматый имбецил, бывший уже руководитель Великобритании, с русским почему-то именем Борис, но это же он по сути прекратил те самые соглашения, на которых все могло и должно было закончиться с гораздо меньшими потерями для Украины, чем это предстоит им сейчас. Уже не говоря о том, сколько они &lt;...&gt; потеряли людей, городов, уверенности, экономики, будущего, поколения будущего своего. Могло же закончиться, но нет", — отметила она.В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевский режим из-за давления Запада не согласился остановить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Британии Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и продолжить воевать дальше.
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украина, россия, маргарита симоньян, борис джонсон, владимир соловьев (телеведущий), верховная рада украины, в мире, великобритания
Украина, Россия, Маргарита Симоньян, Борис Джонсон, Владимир Соловьев (телеведущий), Верховная Рада Украины, В мире, Великобритания
Симоньян рассказала, из-за кого Украина потеряла будущее

Симоньян: Украина потеряла уверенность, экономику и будущее из-за Джонсона

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Украина потеряла свое будущее из-за того, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон фактически прекратил мирные переговоры между Киевом и Москвой, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Мы все прекрасно помним, как этот лохматый имбецил, бывший уже руководитель Великобритании, с русским почему-то именем Борис, но это же он по сути прекратил те самые соглашения, на которых все могло и должно было закончиться с гораздо меньшими потерями для Украины, чем это предстоит им сейчас. Уже не говоря о том, сколько они <...> потеряли людей, городов, уверенности, экономики, будущего, поколения будущего своего. Могло же закончиться, но нет", — отметила она.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевский режим из-за давления Запада не согласился остановить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Британии Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и продолжить воевать дальше.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Симоньян предположила, как закончится украинский конфликт
Вчера, 23:04
 
УкраинаРоссияМаргарита СимоньянБорис ДжонсонВладимир Соловьев (телеведущий)Верховная Рада УкраиныВ миреВеликобритания
 
 
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