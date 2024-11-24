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В Кремле напомнили о предупреждении Путина Западу - РИА Новости, 24.11.2024
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12:55 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/signal-1985431849.html
В Кремле напомнили о предупреждении Путина Западу
В Кремле напомнили о предупреждении Путина Западу - РИА Новости, 24.11.2024
В Кремле напомнили о предупреждении Путина Западу
Президент России Владимир Путин в ходе заявлений в Санкт-Петербурге послал абсолютно недвусмысленный и четкий сигнал Западу, была надежда, что к нему... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T12:55
2024-11-24T12:55
россия
санкт-петербург
киев
владимир путин
дмитрий песков
павел зарубин
нато
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе заявлений в Санкт-Петербурге послал абсолютно недвусмысленный и четкий сигнал Западу, была надежда, что к нему прислушаются, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя в интервью Павлу Зарубину испытания системы "Орешник". "Выступая в Санкт-Петербурге пару месяцев назад, Путин же четко предупреждал об этом. Он послал абсолютно недвусмысленный сигнал, четкий, аргументированный. Конечно, была все-таки надежда, что страны прислушались к этому", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, комментируя решение России использовать в ходе СВО новую систему "Орешник". Запись комментария опубликована в его Telegram-канале. Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Позже Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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россия, санкт-петербург, киев, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, нато, первый запуск ракеты "орешник", в мире, ракета "орешник"
Россия, Санкт-Петербург, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, НАТО, Первый запуск ракеты "Орешник", В мире, Ракета "Орешник"
В Кремле напомнили о предупреждении Путина Западу

Песков: Путин посылал четкий сигнал Западу, была надежда, что там прислушаются

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе заявлений в Санкт-Петербурге послал абсолютно недвусмысленный и четкий сигнал Западу, была надежда, что к нему прислушаются, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя в интервью Павлу Зарубину испытания системы "Орешник".
"Выступая в Санкт-Петербурге пару месяцев назад, Путин же четко предупреждал об этом. Он послал абсолютно недвусмысленный сигнал, четкий, аргументированный. Конечно, была все-таки надежда, что страны прислушались к этому", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, комментируя решение России использовать в ходе СВО новую систему "Орешник". Запись комментария опубликована в его Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
14 сентября, 08:00
Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Позже Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00
 
РоссияСанкт-ПетербургКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковПавел ЗарубинНАТОПервый запуск ракеты "Орешник"В миреРакета "Орешник"
 
 
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