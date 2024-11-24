https://ria.ru/20241124/signal-1985431849.html

В Кремле напомнили о предупреждении Путина Западу

В Кремле напомнили о предупреждении Путина Западу - РИА Новости, 24.11.2024

В Кремле напомнили о предупреждении Путина Западу

Президент России Владимир Путин в ходе заявлений в Санкт-Петербурге послал абсолютно недвусмысленный и четкий сигнал Западу, была надежда, что к нему... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T12:55

2024-11-24T12:55

2024-11-24T12:55

россия

санкт-петербург

киев

владимир путин

дмитрий песков

павел зарубин

нато

первый запуск ракеты "орешник"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе заявлений в Санкт-Петербурге послал абсолютно недвусмысленный и четкий сигнал Западу, была надежда, что к нему прислушаются, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя в интервью Павлу Зарубину испытания системы "Орешник". "Выступая в Санкт-Петербурге пару месяцев назад, Путин же четко предупреждал об этом. Он послал абсолютно недвусмысленный сигнал, четкий, аргументированный. Конечно, была все-таки надежда, что страны прислушались к этому", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, комментируя решение России использовать в ходе СВО новую систему "Орешник". Запись комментария опубликована в его Telegram-канале. Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Позже Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

россия

санкт-петербург

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, киев, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, нато, первый запуск ракеты "орешник", в мире, ракета "орешник"