В Кремле напомнили о предупреждении Путина Западу
Песков: Путин посылал четкий сигнал Западу, была надежда, что там прислушаются
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе заявлений в Санкт-Петербурге послал абсолютно недвусмысленный и четкий сигнал Западу, была надежда, что к нему прислушаются, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя в интервью Павлу Зарубину испытания системы "Орешник".
"Выступая в Санкт-Петербурге пару месяцев назад, Путин же четко предупреждал об этом. Он послал абсолютно недвусмысленный сигнал, четкий, аргументированный. Конечно, была все-таки надежда, что страны прислушались к этому", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, комментируя решение России использовать в ходе СВО новую систему "Орешник". Запись комментария опубликована в его Telegram-канале.
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Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Позже Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
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