https://ria.ru/20241124/putin-1985448625.html

Путин и Эрдоган обсудили экономическое сотрудничество

Путин и Эрдоган обсудили экономическое сотрудничество - РИА Новости, 24.11.2024

Путин и Эрдоган обсудили экономическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним вопросы двусторонней повестки дня, сообщается на сайте РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T16:10

2024-11-24T16:10

2024-11-24T19:00

владимир путин

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экономика

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним вопросы двусторонней повестки дня, сообщается на сайте Кремля."В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества", — говорится в релизе.С учетом этого состоятся контакты по линии профильных ведомств, добавили в Кремле.Кроме того, лидеры России и Турции затронули некоторые международные темы. В канцелярии Эрдогана сообщили, что он назвал целью Турции расширение сотрудничества с Россией во многих сферах и в первую очередь — увеличение объемов торговли.Очная встреча Путина и Эрдогана состоялась на полях саммита БРИКС в Казани. Тогда, говоря об экономическом сотрудничестве, президент России отметил, что в прошлом году объем торговли между двумя странами составил 55,4 миллиарда долларов, а за восемь месяцев этого года вырос еще на 6,2 процента. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что отношения Москвы и Анкары укрепляются и развиваются и обе стороны прилагают усилия для продолжения этого процесса. Тогда президенты обсудили также ход российско-украинского конфликта, широкомасштабные атаки Израиля на Ближнем Востоке, региональные и глобальные вопросы.

https://ria.ru/20241101/ssha-1981267167.html

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владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, экономика, в мире