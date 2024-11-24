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Путин и Эрдоган обсудили экономическое сотрудничество - РИА Новости, 24.11.2024
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16:10 24.11.2024 (обновлено: 19:00 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/putin-1985448625.html
Путин и Эрдоган обсудили экономическое сотрудничество
Путин и Эрдоган обсудили экономическое сотрудничество - РИА Новости, 24.11.2024
Путин и Эрдоган обсудили экономическое сотрудничество
Президент России Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним вопросы двусторонней повестки дня, сообщается на сайте РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T16:10
2024-11-24T19:00
владимир путин
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
экономика
в мире
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним вопросы двусторонней повестки дня, сообщается на сайте Кремля."В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества", — говорится в релизе.С учетом этого состоятся контакты по линии профильных ведомств, добавили в Кремле.Кроме того, лидеры России и Турции затронули некоторые международные темы. В канцелярии Эрдогана сообщили, что он назвал целью Турции расширение сотрудничества с Россией во многих сферах и в первую очередь — увеличение объемов торговли.Очная встреча Путина и Эрдогана состоялась на полях саммита БРИКС в Казани. Тогда, говоря об экономическом сотрудничестве, президент России отметил, что в прошлом году объем торговли между двумя странами составил 55,4 миллиарда долларов, а за восемь месяцев этого года вырос еще на 6,2 процента. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что отношения Москвы и Анкары укрепляются и развиваются и обе стороны прилагают усилия для продолжения этого процесса. Тогда президенты обсудили также ход российско-украинского конфликта, широкомасштабные атаки Израиля на Ближнем Востоке, региональные и глобальные вопросы.
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владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, экономика, в мире
Владимир Путин, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Экономика, В мире
Путин и Эрдоган обсудили экономическое сотрудничество

Путин и Эрдоган по телефону обсудили двустороннее сотрудничество

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним вопросы двусторонней повестки дня, сообщается на сайте Кремля.
"В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества", — говорится в релизе.
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С учетом этого состоятся контакты по линии профильных ведомств, добавили в Кремле.
Кроме того, лидеры России и Турции затронули некоторые международные темы.
В канцелярии Эрдогана сообщили, что он назвал целью Турции расширение сотрудничества с Россией во многих сферах и в первую очередь — увеличение объемов торговли.
Очная встреча Путина и Эрдогана состоялась на полях саммита БРИКС в Казани. Тогда, говоря об экономическом сотрудничестве, президент России отметил, что в прошлом году объем торговли между двумя странами составил 55,4 миллиарда долларов, а за восемь месяцев этого года вырос еще на 6,2 процента. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что отношения Москвы и Анкары укрепляются и развиваются и обе стороны прилагают усилия для продолжения этого процесса. Тогда президенты обсудили также ход российско-украинского конфликта, широкомасштабные атаки Израиля на Ближнем Востоке, региональные и глобальные вопросы.
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Владимир ПутинРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЭкономикаВ мире
 
 
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