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Народный фронт передал поздравления матерям от участников СВО - РИА Новости, 24.11.2024
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09:25 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/prazdnik-1985417463.html
Народный фронт передал поздравления матерям от участников СВО
Народный фронт передал поздравления матерям от участников СВО - РИА Новости, 24.11.2024
Народный фронт передал поздравления матерям от участников СВО
Народный фронт передал поздравления матерям от участников спецоперации в преддверии Дня матери, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T09:25
2024-11-24T09:25
калининградская область
вологодская область
омская область
день матери
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Народный фронт передал поздравления матерям от участников спецоперации в преддверии Дня матери, сообщили в пресс-службе организации. "Народный фронт помог бойцам СВО передать тёплые поздравления их мамам. Письма и видеопоздравления, записанные военнослужащими на позициях, привезли в разные регионы страны. А мамы рассказали о своих сыновьях: какие они были в детстве, почему приняли решение защищать Родину и подписали контракт для участия в спецоперации", - говорится в сообщении. Матери военнослужащих, защищающих родину в зоне СВО, волнуются и переживают за сыновей каждый день с момента призыва. Мама военнослужащего с позывным "Сироп" из Калининградской области не стала исключением. Народный фронт привез маме военнослужащего поздравление от сына. В нем военнослужащий обещал вести себя хорошо и вернуться с победой. "Мама, у меня всё хорошо! Спасибо за жизнь и за счастливое детство, которое очень часто вспоминаю! Победа будет за нами", - говорится в сообщении военнослужащего маме, переданного ей Народным фронтом. Помимо волнения за своих сыновей, матери испытывают чувства гордости за своих защитников. "Отметили ему 26 лет в июле, а в августе он подписал контракт. Конечно, я им горжусь! Как они мужают там… Главное – ребятам здоровья и вернуться живыми!" - поделилась мама военнослужащего из Вологодской области. Семья бойца из Омской области смотрела в полном составе поздравление, доставленное родным военнослужащего Народным фронтом. "Мама у меня всё в порядке, я тебя очень люблю! И, пользуясь случаем, хочу передать привет Омску и поздравить всех мам с праздником", - записал близким на видео военнослужащий СВО с позывным "Шлепуня". По словам мамы "Шлепуни", бабушка вспоминала, что когда во времена Великой Отечественной войны приходило письмо с фронта, все также собирались всей семьей.
https://ria.ru/20241124/materi-1985406959.html
https://ria.ru/20241020/videoobrascheniya-1978932126.html
https://ria.ru/20241018/prazdnik-1834150676.html
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калининградская область, вологодская область, омская область, день матери, общество, вооруженные силы рф
Калининградская область, Вологодская область, Омская область, День матери, Общество, Вооруженные силы РФ
Народный фронт передал поздравления матерям от участников СВО

Народный фронт передал поздравления участников СВО в честь Дня матери

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Народный фронт передал поздравления матерям от участников спецоперации в преддверии Дня матери, сообщили в пресс-службе организации.
"Народный фронт помог бойцам СВО передать тёплые поздравления их мамам. Письма и видеопоздравления, записанные военнослужащими на позициях, привезли в разные регионы страны. А мамы рассказали о своих сыновьях: какие они были в детстве, почему приняли решение защищать Родину и подписали контракт для участия в спецоперации", - говорится в сообщении.
Видеопоздравление для матерей России от бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Российские бойцы с фронта передали поздравления всем матерям страны
Вчера, 04:05
Матери военнослужащих, защищающих родину в зоне СВО, волнуются и переживают за сыновей каждый день с момента призыва. Мама военнослужащего с позывным "Сироп" из Калининградской области не стала исключением. Народный фронт привез маме военнослужащего поздравление от сына. В нем военнослужащий обещал вести себя хорошо и вернуться с победой.
«
"Мама, у меня всё хорошо! Спасибо за жизнь и за счастливое детство, которое очень часто вспоминаю! Победа будет за нами", - говорится в сообщении военнослужащего маме, переданного ей Народным фронтом.
Помимо волнения за своих сыновей, матери испытывают чувства гордости за своих защитников.
"Отметили ему 26 лет в июле, а в августе он подписал контракт. Конечно, я им горжусь! Как они мужают там… Главное – ребятам здоровья и вернуться живыми!" - поделилась мама военнослужащего из Вологодской области.
Российские военные в День отца записали видеообращения своим детям - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Военные в День отца записали видеообращения своим детям
20 октября, 00:13
Семья бойца из Омской области смотрела в полном составе поздравление, доставленное родным военнослужащего Народным фронтом.
"Мама у меня всё в порядке, я тебя очень люблю! И, пользуясь случаем, хочу передать привет Омску и поздравить всех мам с праздником", - записал близким на видео военнослужащий СВО с позывным "Шлепуня".
По словам мамы "Шлепуни", бабушка вспоминала, что когда во времена Великой Отечественной войны приходило письмо с фронта, все также собирались всей семьей.
День матери - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
День матери в России: когда будет в 2024 году, история и традиции праздника
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Калининградская областьВологодская областьОмская областьДень материОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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