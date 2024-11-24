https://ria.ru/20241124/prazdnik-1985417463.html

Народный фронт передал поздравления матерям от участников СВО

Народный фронт передал поздравления матерям от участников СВО - РИА Новости, 24.11.2024

Народный фронт передал поздравления матерям от участников СВО

Народный фронт передал поздравления матерям от участников спецоперации в преддверии Дня матери, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T09:25

2024-11-24T09:25

2024-11-24T09:25

калининградская область

вологодская область

омская область

день матери

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Народный фронт передал поздравления матерям от участников спецоперации в преддверии Дня матери, сообщили в пресс-службе организации. "Народный фронт помог бойцам СВО передать тёплые поздравления их мамам. Письма и видеопоздравления, записанные военнослужащими на позициях, привезли в разные регионы страны. А мамы рассказали о своих сыновьях: какие они были в детстве, почему приняли решение защищать Родину и подписали контракт для участия в спецоперации", - говорится в сообщении. Матери военнослужащих, защищающих родину в зоне СВО, волнуются и переживают за сыновей каждый день с момента призыва. Мама военнослужащего с позывным "Сироп" из Калининградской области не стала исключением. Народный фронт привез маме военнослужащего поздравление от сына. В нем военнослужащий обещал вести себя хорошо и вернуться с победой. "Мама, у меня всё хорошо! Спасибо за жизнь и за счастливое детство, которое очень часто вспоминаю! Победа будет за нами", - говорится в сообщении военнослужащего маме, переданного ей Народным фронтом. Помимо волнения за своих сыновей, матери испытывают чувства гордости за своих защитников. "Отметили ему 26 лет в июле, а в августе он подписал контракт. Конечно, я им горжусь! Как они мужают там… Главное – ребятам здоровья и вернуться живыми!" - поделилась мама военнослужащего из Вологодской области. Семья бойца из Омской области смотрела в полном составе поздравление, доставленное родным военнослужащего Народным фронтом. "Мама у меня всё в порядке, я тебя очень люблю! И, пользуясь случаем, хочу передать привет Омску и поздравить всех мам с праздником", - записал близким на видео военнослужащий СВО с позывным "Шлепуня". По словам мамы "Шлепуни", бабушка вспоминала, что когда во времена Великой Отечественной войны приходило письмо с фронта, все также собирались всей семьей.

https://ria.ru/20241124/materi-1985406959.html

https://ria.ru/20241020/videoobrascheniya-1978932126.html

https://ria.ru/20241018/prazdnik-1834150676.html

калининградская область

вологодская область

омская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калининградская область, вологодская область, омская область, день матери, общество, вооруженные силы рф