День матери 2025: какого числа отмечают в России, суть праздника, истории и традиции
18:08 31.03.2025 (обновлено: 11:36 27.10.2025)
День матери в России: когда будет в 2025 году, история и традиции праздника
День матери 2025: какого числа отмечают в России, суть праздника, истории и традиции
День матери в России: когда будет в 2025 году, история и традиции праздника
День матери - международный праздник, посвященный благодарности всем матерям. История и суть торжества, какого числа он отмечается в России в 2025 году,... РИА Новости, 27.10.2025
2025-03-31T18:08:00+03:00
2025-10-27T11:36:00+03:00
2025
День матери в России: когда будет в 2025 году, история и традиции праздника

Оглавление
День матери - международный праздник, посвященный благодарности всем матерям. История и суть торжества, какого числа он отмечается в России в 2025 году, современные традиции празднования и что ребенку подарить в этот день маме, - в материале РИА Новости
День отца - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
День отца: история и традиции праздника в России
27 марта, 15:41

День матери

День матери в России - ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября.
Праздник был установлен указом президента РФ от 30 января 1998 года в целях повышения социальной значимости материнства.
С инициативой его учреждения выступил комитет Госдумы РФ по делам женщин, семьи и молодежи. В числе задач проведения мероприятия - поддержка традиций бережного отношения к женщине, закрепление семейных устоев, особое значение главного человека в жизни каждого - его матери.
В 1993 году первым регионом России, установившимДень матери (третье воскресенье октября), стала Якутия.

Дата праздника

В 2025 году День матери приходится на 30 ноября.

Символ праздника

Символом Дня матери в России стала незабудка, которая по древним поверьям обладает способностью напоминать о забытых близких. В этот день принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки.
Материнский капитал - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Как получить материнский капитал в 2025 году: инструкция и советы
20 июня, 18:40

История

Истоки праздника уходят далеко в прошлое. В Древней Греции существовал праздник в честь богини плодородия Персефоны. Обряды в честь Кибелы, или Реи, великой матери богов, устраивали в середине марта во всей Малой Азии.
Впервые День матери (или Материнское воскресенье) стали отмечать в Англии в XVII веке.
В Америке праздник появился в начале XX века. В 1907 году жительница Западной Вирджинии Анна Джервис предложила ввести праздник мам в честь своей рано ушедшей матери. Она писала о Дне матери в разные государственные учреждения и ее просьба была услышана.
В 1914 году президент США Вудро Вильмон подписал указ о том, что второе воскресенье мая - национальный праздник всех матерей Соединенных Штатов.
Затем этот день объявили праздником 23 страны.
В Российской империи День матери впервые был проведен в декабре 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов по инициативе главного инструктора скаут мастера Рагнара Фернберга.
В СССР День матери впервые отметили 30 октября 1988 года в школе № 228 в Баку (Азербайджанская ССР, ныне Азербайджан). Автором и организатором празднества стала учитель русского языка и литературы Эльмира Гусейнова. В тот день было принято обращение ко всем школьникам с призывом сделать этот праздник ежегодным.
Дед Мороз на праздновании своего дня рождения - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
День рождения Деда Мороза
26 марта, 17:57

Традиции

В каждой стране есть свои традиции Дня матери. Так, в США и Австралии принято носить на одежде цветок гвоздики. Если мама жива - цветок яркий, если нет - белый.
В последние годы в России проходит социальная акция "Мама, я тебя люблю!". В предпраздничную неделю россиянам раздают промооткрытки, которые можно отправить почтой или просто подарить маме.
По всей стране в этот день проводят культурно-массовые торжества: концерты, встречи с многодетными матерями.
В Москве традиционно организуются дни открытых дверей в роддомах с тематическими лекциями, консультацией врачей и концертами.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖенщина с коляской гуляет в Дюссельдорфском парке в Москве
Женщина с коляской гуляет в Дюссельдорфском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Женщина с коляской гуляет в Дюссельдорфском парке в Москве
В Советском Союзе многодетных матерей награждали медалью "Медаль материнства" (за воспитание 5-6 детей), орденом "Материнская слава" (за воспитание 7-9 детей) и орденом "Мать-героиня" (за воспитание 10 и более детей).
В современной России родители, воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей, награждаются медалью ордена "Родительская слава".
В Москве почетным знаком "Родительская слава Москвы" награждаются родители (усыновители), проживающие в городе не менее 10 лет, которые воспитывают пять и более детей.
В августе 2022 года в России учредили звание "Мать-героиня", которое присваивается гражданке РФ, родившей и воспитавшей 10 и более детей, являющихся гражданами страны. В ноябре 2022 года первыми этого звания были удостоены Ольга Дехтяренко (ЯНАО) и Медни Кадырова (Чеченская республика).

Как отмечать

Можно собраться всей семьей, посетить, посвященное празднику мероприятие, устроить для мамы незабываемый день, подарить подарок, о котором она мечтала.
Женщина с грудным ребенком - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Пособия при рождении ребенка: виды, сумма, как оформить в 2025 году
19 марта, 17:48

Подарки

Многие предпочитают дарить в этот день парфюм, цветы, шоколад. Особенно радует подарок, сделанный своими руками, и приготовленное к семейному обеду или ужину мамино любимое блюдо.

Поздравления

Важно выразить свою любовь и признательность теплыми словами, написав их на открытке, торте, позвонив, если невозможно прийти лично.

День матери в других странах

В большинстве стран - США, Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бразилии и во многих других - он приходится на второе воскресенье мая.
В Египте День матери отмечают 21 марта, в Белоруссии -14 октября, в Грузии - 3 марта, в Армении - 7 апреля, в Казахстане - в третье воскресенье сентября. В Великобритании он приходится на первое воскресенье марта, а в Греции его отмечают 9 мая.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Отдыхающие в парке "Зарядье" в Москве
В каждой стране сложились свои особенные традиции празднования Дня матери, например, в Бразилии дети посещают церковь, где молятся за своих матерей, а потом устраивают большой пикник на природе для всей семьи и друзей; в Египте это один из самых популярных праздников: многие магазины, рестораны и отели предлагают скидки и работают в особом, праздничном, режиме; в Эфиопии устраиваются большие семейные обеды, дочери приносят матерям сыр, а сыновья - мясо; в Индонезии и на Филиппинах мам освобождают от любой работы, дают возможность уделить время только себе, посетить косметические процедуры, а в Швеции Красный Крест продает маленькие пластиковые цветы, а на вырученные деньги помогает одиноким нуждающимся матерям.

Интересные факты

Слово “мама” на всех языках звучит практически одинаково, считается, что оно произошло от звуков, которые произносит малыш.
Самое большое количество детей, которое смогла родить одна женщина - 69. В XVIII веке именно столько произвела на свет жена крестьянина Федора Васильева, по сведениям из некоторых источников ее звали Валентина. Женщина рожала 27 раз, у нее появлялись на свет двойни, тройни и даже четверо детей одновременно, причем, несмотря на высокую детскую смертность в то время, в семье умерло только двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Продажа цветов накануне 8 марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Международный женский день
8 марта, 01:56
 
