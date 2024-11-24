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В Петербурге женщина родила ребенка в метро в День матери - РИА Новости, 24.11.2024
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19:08 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/peterburg-1985464382.html
В Петербурге женщина родила ребенка в метро в День матери
В Петербурге женщина родила ребенка в метро в День матери - РИА Новости, 24.11.2024
В Петербурге женщина родила ребенка в метро в День матери
Женщина родила ребенка на станции метро "Горьковская" в Санкт-Петербурге в воскресенье, когда в мире празднуется День матери, ей оказали помощь сотрудники... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T19:08
2024-11-24T19:08
санкт-петербург
гуп "петербургский метрополитен"
россия
день матери
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Женщина родила ребенка на станции метро "Горьковская" в Санкт-Петербурге в воскресенье, когда в мире празднуется День матери, ей оказали помощь сотрудники метрополитена, женщина и новорожденный были переданы врачам, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен". "Сегодня на "Горьковской" произошло удивительное событие, которое наверняка надолго запомнят сотрудники метрополитена. В день, когда весь мир отмечает праздник матерей, одна из пассажирок прямо на платформе родила мальчика", - говорится в сообщении. Отмечается, что у молодой женщины схватки начались прямо в поезде, она вышла на платформу станции метро "Горьковская", где схватки усилились. Сотрудники станции сразу же вызвали скорую помощь. Однако, не дождавшись медиков, они оказали первую помощь и помогли женщине, фактически приняв роды. У женщины родился мальчик. "Это было невероятно! Мы все были в шоке, но старались поддержать маму", - отметила дежурная по станции Евгения Бордачева. Уточняется, что женщина и новорожденный переданы врачам и доставлены в больницу. Состояние обоих стабильное, они чувствуют себя хорошо. Это второй подобный случай за историю Петербургского метрополитена. Первые роды на платформе станции "Технологический институт" произошли в 2018 году.
https://ria.ru/20240917/peterburg-1973243761.html
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санкт-петербург, гуп "петербургский метрополитен", россия, день матери
Санкт-Петербург, ГУП "Петербургский метрополитен", Россия, День матери
В Петербурге женщина родила ребенка в метро в День матери

В Петербурге женщина родила ребенка на станции метро "Горьковская" в День матери

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтанция метро "Горьковская" в Санкт-Петербурге
Станция метро Горьковская в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Станция метро "Горьковская" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Женщина родила ребенка на станции метро "Горьковская" в Санкт-Петербурге в воскресенье, когда в мире празднуется День матери, ей оказали помощь сотрудники метрополитена, женщина и новорожденный были переданы врачам, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен".
"Сегодня на "Горьковской" произошло удивительное событие, которое наверняка надолго запомнят сотрудники метрополитена. В день, когда весь мир отмечает праздник матерей, одна из пассажирок прямо на платформе родила мальчика", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что у молодой женщины схватки начались прямо в поезде, она вышла на платформу станции метро "Горьковская", где схватки усилились. Сотрудники станции сразу же вызвали скорую помощь. Однако, не дождавшись медиков, они оказали первую помощь и помогли женщине, фактически приняв роды. У женщины родился мальчик.
"Это было невероятно! Мы все были в шоке, но старались поддержать маму", - отметила дежурная по станции Евгения Бордачева.
Уточняется, что женщина и новорожденный переданы врачам и доставлены в больницу. Состояние обоих стабильное, они чувствуют себя хорошо.
Это второй подобный случай за историю Петербургского метрополитена. Первые роды на платформе станции "Технологический институт" произошли в 2018 году.
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