https://ria.ru/20241124/peterburg-1985464382.html

В Петербурге женщина родила ребенка в метро в День матери

В Петербурге женщина родила ребенка в метро в День матери - РИА Новости, 24.11.2024

В Петербурге женщина родила ребенка в метро в День матери

Женщина родила ребенка на станции метро "Горьковская" в Санкт-Петербурге в воскресенье, когда в мире празднуется День матери, ей оказали помощь сотрудники... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T19:08

2024-11-24T19:08

2024-11-24T19:08

санкт-петербург

гуп "петербургский метрополитен"

россия

день матери

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Женщина родила ребенка на станции метро "Горьковская" в Санкт-Петербурге в воскресенье, когда в мире празднуется День матери, ей оказали помощь сотрудники метрополитена, женщина и новорожденный были переданы врачам, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен". "Сегодня на "Горьковской" произошло удивительное событие, которое наверняка надолго запомнят сотрудники метрополитена. В день, когда весь мир отмечает праздник матерей, одна из пассажирок прямо на платформе родила мальчика", - говорится в сообщении. Отмечается, что у молодой женщины схватки начались прямо в поезде, она вышла на платформу станции метро "Горьковская", где схватки усилились. Сотрудники станции сразу же вызвали скорую помощь. Однако, не дождавшись медиков, они оказали первую помощь и помогли женщине, фактически приняв роды. У женщины родился мальчик. "Это было невероятно! Мы все были в шоке, но старались поддержать маму", - отметила дежурная по станции Евгения Бордачева. Уточняется, что женщина и новорожденный переданы врачам и доставлены в больницу. Состояние обоих стабильное, они чувствуют себя хорошо. Это второй подобный случай за историю Петербургского метрополитена. Первые роды на платформе станции "Технологический институт" произошли в 2018 году.

https://ria.ru/20240917/peterburg-1973243761.html

https://ria.ru/20241124/prazdnik-1985286953.html

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санкт-петербург, гуп "петербургский метрополитен", россия, день матери