https://ria.ru/20241124/peterburg-1985437193.html
В Петербурге изъяли из незаконного оборота 48 тонн суррогатного алкоголя
В Петербурге изъяли из незаконного оборота 48 тонн суррогатного алкоголя - РИА Новости, 24.11.2024
В Петербурге изъяли из незаконного оборота 48 тонн суррогатного алкоголя
Полиция Санкт-Петербурга в рамках рейда по рынкам и складам изъяла из незаконного торгового оборота около 48 тонн суррогатного алкоголя и более 400 тысяч... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:14
2024-11-24T14:14
2024-11-24T14:18
происшествия
санкт-петербург
всеволожский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга в рамках рейда по рынкам и складам изъяла из незаконного торгового оборота около 48 тонн суррогатного алкоголя и более 400 тысяч сигарет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. По информации ведомства, профилактический рейд по выявлению контрафактной алкогольной и табачной продукции затронул в основном те объекты, где ранее уже выявлялся контрафакт (Южный рынок, Калининская овощебаза и Апраксин двор). "В общей сложности из незаконного оборота изъято свыше 47 800 литров спиртосодержащей жидкости, более 406 000 единиц табачной продукции, 10800 единиц электронных систем доставки никотина и порядка 50 000 миллилитров жидкостей для электронных систем доставки никотина", – говорится в сообщении. Кроме того, полиция ликвидировала подпольный цех по производству алкогольной продукции на территории Всеволожского района Ленинградской области и оптовые склады хранения готовых спиртных напитков в Красногвардейском районе Петербурга. По итогам профилактического рейда возбужденно 45 уголовных дел.
https://ria.ru/20240401/pravila-1937004776.html
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, всеволожский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Всеволожский район, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге изъяли из незаконного оборота 48 тонн суррогатного алкоголя
Полиция Петербурга изъяла 48 тонн суррогатного алкоголя и 400 тысяч сигарет