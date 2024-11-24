https://ria.ru/20241124/peterburg-1985437193.html

В Петербурге изъяли из незаконного оборота 48 тонн суррогатного алкоголя

В Петербурге изъяли из незаконного оборота 48 тонн суррогатного алкоголя - РИА Новости, 24.11.2024

В Петербурге изъяли из незаконного оборота 48 тонн суррогатного алкоголя

Полиция Санкт-Петербурга в рамках рейда по рынкам и складам изъяла из незаконного торгового оборота около 48 тонн суррогатного алкоголя и более 400 тысяч... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T14:14

2024-11-24T14:14

2024-11-24T14:18

происшествия

санкт-петербург

всеволожский район

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга в рамках рейда по рынкам и складам изъяла из незаконного торгового оборота около 48 тонн суррогатного алкоголя и более 400 тысяч сигарет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. По информации ведомства, профилактический рейд по выявлению контрафактной алкогольной и табачной продукции затронул в основном те объекты, где ранее уже выявлялся контрафакт (Южный рынок, Калининская овощебаза и Апраксин двор). "В общей сложности из незаконного оборота изъято свыше 47 800 литров спиртосодержащей жидкости, более 406 000 единиц табачной продукции, 10800 единиц электронных систем доставки никотина и порядка 50 000 миллилитров жидкостей для электронных систем доставки никотина", – говорится в сообщении. Кроме того, полиция ликвидировала подпольный цех по производству алкогольной продукции на территории Всеволожского района Ленинградской области и оптовые склады хранения готовых спиртных напитков в Красногвардейском районе Петербурга. По итогам профилактического рейда возбужденно 45 уголовных дел.

https://ria.ru/20240401/pravila-1937004776.html

санкт-петербург

всеволожский район

ленинградская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, всеволожский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)