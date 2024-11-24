https://ria.ru/20241124/matvienko-1985409787.html

Матвиенко предложила провести "Десятилетие семьи" в России

Матвиенко предложила провести "Десятилетие семьи" в России - РИА Новости, 24.11.2024

Матвиенко предложила провести "Десятилетие семьи" в России

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем матери предложила провести "Десятилетие семьи", оно опубликовано в ее блоге на сайте Совфеда. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T06:16

2024-11-24T06:16

2024-11-24T11:40

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валентина матвиенко

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем матери предложила провести "Десятилетие семьи", оно опубликовано в ее блоге на сайте Совфеда.Она напомнила, что президент наметил желаемый результат в семейной политике на перспективу ближайших 12 лет."Поэтому я соглашусь с мнением ряда коллег: для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки", — написала сенатор. Матвиенко назвала укрепление института семьи экзистенциальной задачей, особенно в условиях информационной и психологической войны, которую ведёт Запад"Времени у нас, на самом деле, не так много. Уже сейчас видно, что предстоит внесение коррективов в целый ряд нормативных правовых актов", — отметила она. Поэтому первейшая задача государства на сегодня, "точнее, даже "на вчера" – создание условий для реализации этих устремлений", полагает она.

https://ria.ru/20241121/rudenya-1985098132.html

https://ria.ru/20241018/prazdnik-1834150676.html

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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф