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Матвиенко предложила провести "Десятилетие семьи" в России - РИА Новости, 24.11.2024
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06:16 24.11.2024 (обновлено: 11:40 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/matvienko-1985409787.html
Матвиенко предложила провести "Десятилетие семьи" в России
Матвиенко предложила провести "Десятилетие семьи" в России - РИА Новости, 24.11.2024
Матвиенко предложила провести "Десятилетие семьи" в России
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем матери предложила провести "Десятилетие семьи", оно опубликовано в ее блоге на сайте Совфеда. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T06:16
2024-11-24T11:40
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем матери предложила провести "Десятилетие семьи", оно опубликовано в ее блоге на сайте Совфеда.Она напомнила, что президент наметил желаемый результат в семейной политике на перспективу ближайших 12 лет."Поэтому я соглашусь с мнением ряда коллег: для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки", — написала сенатор. Матвиенко назвала укрепление института семьи экзистенциальной задачей, особенно в условиях информационной и психологической войны, которую ведёт Запад"Времени у нас, на самом деле, не так много. Уже сейчас видно, что предстоит внесение коррективов в целый ряд нормативных правовых актов", — отметила она. Поэтому первейшая задача государства на сегодня, "точнее, даже "на вчера" – создание условий для реализации этих устремлений", полагает она.
https://ria.ru/20241121/rudenya-1985098132.html
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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко предложила провести "Десятилетие семьи" в России

Матвиенко предложила провести в России "Десятилетие семьи"

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем матери предложила провести "Десятилетие семьи", оно опубликовано в ее блоге на сайте Совфеда.
Она напомнила, что президент наметил желаемый результат в семейной политике на перспективу ближайших 12 лет.
"Поэтому я соглашусь с мнением ряда коллег: для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки", — написала сенатор.
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"Времени у нас, на самом деле, не так много. Уже сейчас видно, что предстоит внесение коррективов в целый ряд нормативных правовых актов", — отметила она.
Поэтому первейшая задача государства на сегодня, "точнее, даже "на вчера" – создание условий для реализации этих устремлений", полагает она.
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