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В Израиле заявили о пострадавших при ливанских обстрелах
В Израиле заявили о пострадавших при ливанских обстрелах - РИА Новости, 24.11.2024
В Израиле заявили о пострадавших при ливанских обстрелах
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" с утра воскресенья выпустило по разным районам Израиля около 200 ракет, есть пострадавшие, сообщил представитель... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T17:24
2024-11-24T17:24
2024-11-24T17:24
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армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" с утра воскресенья выпустило по разным районам Израиля около 200 ракет, есть пострадавшие, сообщил представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "С утра по Израилю было запущено около 200 ракет с территории Ливана (и обстрелы продолжаются). Поступают сообщения о раненых в разных городах, к счастью, никто не погиб", - сообщил представитель армии. Отмечается, что с октября 2023 года "Хезболлах" выпустило по Израилю более 16 тысяч снарядов, ракет и беспилотников. Ранее в воскресенье ракетным обстрелам из Ливана неоднократно подвергался север и центр Израиля, включая крупные города, такие как Тель-Авив, Хайфа и их пригороды. По данным службы скорой помощи Израиля (MDA), тяжелое осколочное ранение получил 60-летний мужчина в Верхней Галилее. В городе Петах-Тиква к востоку от Тель-Авива в результате падения ракеты пострадала 70-летняя женщина, которая надышалась дымом из-за возгорания автомобиля. Несколько человек испытали состояние шока, им также потребовалась помощь специалистов.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Израиле заявили о пострадавших при ливанских обстрелах
ЦАХАЛ: "Хезболла" выпустила по Израилю около 200 ракет, есть пострадавшие