https://ria.ru/20241123/zarplata-1985332170.html
В Кремле рассказали о росте зарплат у россиян
В Кремле рассказали о росте зарплат у россиян - РИА Новости, 23.11.2024
В Кремле рассказали о росте зарплат у россиян
Реальные заработные платы россиян в целом растут, в том числе у жителей новых регионов России, где идут военные действия, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T11:58
2024-11-23T11:58
2024-11-23T17:55
россия
дмитрий песков
общество
зарплата
работа
фаина савенкова
донбасс
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Реальные заработные платы россиян в целом растут, в том числе у жителей новых регионов России, где идут военные действия, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что касается повышения зарплат, то в целом за последние год-два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%. Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата и, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия", - сказал в интервью Песков, отвечая на вопрос, планируется ли повышение зарплат и введение надбавок для жителей новых регионов.Он отметил, что это постоянный процесс и напомнил о существующей системе надбавок для отдельных категорий, в том числе служащих и работников силовых ведомств.Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.Читайте полный текст интервью Дмитрия Пескова >>
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, дмитрий песков, общество, зарплата, работа, фаина савенкова, донбасс, луганск, оон
Россия, Дмитрий Песков, Общество, Зарплата, Работа, Фаина Савенкова, Донбасс, Луганск, ООН
В Кремле рассказали о росте зарплат у россиян
Песков: реальные зарплаты россиян растут, в том числе в новых регионах России