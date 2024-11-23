https://ria.ru/20241123/peskov-1985212962.html

Дмитрий Песков: сотни россиян ежедневно подписывают контракты и идут на СВО

Дмитрий Песков: сотни россиян ежедневно подписывают контракты и идут на СВО - РИА Новости, 23.11.2024

Дмитрий Песков: сотни россиян ежедневно подписывают контракты и идут на СВО

Зачем Западу понадобилось разрешать Украине удары своим оружием вглубь РФ, о работе по предотвращению атак дронов на российские города, о помощи пострадавшим, о РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T17:48

2024-11-23T17:48

2024-11-23T17:48

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донбасс

украина

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Зачем Западу понадобилось разрешать Украине удары своим оружием вглубь РФ, о работе по предотвращению атак дронов на российские города, о помощи пострадавшим, о восстановлении инфраструктуры новых регионов, а также о патриотизме и свободе слова, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью 16-летней журналистке Фаине Савенковой для РИА Новости. В 12 лет Фаина попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.– Что для вас патриотизм?– Патриотизм – это любовь к Родине, которая состоит из любви к своей семье, к своему дому, к своей работе, к своим родным, уважения к старшим. Все это вместе является патриотизмом.– Все чаще появляются новости об атаках дронов, в ходе которых страдают жилые дома. С наступлением зимы эта проблема становится еще более актуальной, ведь зимой разбитые окна – огромная проблема, особенно если в доме есть дети и старики. Какие меры предпринимаются государством для предотвращения таких атак и для помощи пострадавшим?– Действительно, во многих регионах это большая проблема. Киевский режим не унимается, они бьют по жилым объектам. В рамках специальной военной операции наши военные работают только по военным целям и целям, связанным с военно-промышленным комплексом. О киевском режиме этого не скажешь. Здесь, конечно, в первую очередь работают наши военные, они создают эшелонированные системы ПВО, чтобы снижать до минимума угрозу от таких атак дронов. Но, конечно же, полностью на 100% эффективной ни одна система быть не может. Поэтому трагедии до сих пор иногда случаются. Единственный способ полностью застраховаться от них – это достичь всех целей, которые мы ставим перед собой в ходе специальной военной операции.– А помощь пострадавшим?– Здесь активно работают регионы, где это происходит, главы регионов, и, конечно же, их поддерживает федеральный центр. Многие регионы, которые так или иначе страдают от таких атак, получают дополнительную денежную помощь из бюджета страны. Активнее всего работают главы регионов – губернаторы. Они, действительно, работают днем и ночью, занимаются каждым конкретно взятым человеком, который попал в сложную ситуацию, и, действительно, каждый человек получает помощь. И принимаются экстренные меры по восстановлению жилья, тем более, когда холодно. Работа ведется днем и ночью.– Хватает ли людей для защиты нашей Родины? Стоит ли ожидать новой волны мобилизации? Если да, то какой: общей или частичной?– О мобилизации речи никакой не ведется. Наши граждане очень активно подписывают контракты с министерством обороны, идут служить на контрактной основе. Предусмотрена существенная программа оплаты этих контрактов, это очень серьезные деньги. Этих людей очень много – сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию, сначала проходят курсы обучения, их тщательно готовят. Поэтому какой-либо потребности говорить сейчас о мобилизации нет.– Планируется ли создание нового федерального округа для новых регионов?– В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось. Очевидно, что новые регионы в нынешних условиях, когда еще продолжается СВО, нуждаются в специальном обращении в ручном режиме. Этим занимаются постоянно и федеральные органы власти, и руководство самих регионов. Пока для этих регионов нужен специальный режим. – Возможно ли повторное посещение президентом Донбасса?– Президент был в Донбассе несколько раз. Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще. Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи.– Не так давно на пресс-конференции, посвященной выходу документального фильма об СВО, режиссер Клим Поплавский сказал, что очень сложно добиться показа документального кино о войне в кинотеатрах, на различных видеоплатформах. Планируется ли работа в этом направлении?– Люди ходят в кинотеатры в меньшей степени, чтобы смотреть документальное кино. Документальное кино, как правило, не прокатывается в кинотеатрах, но наши телеканалы показывают очень много талантливо снятых фильмов о той войне, которая идет сейчас. Этого материала очень много. Зритель имеет возможность их смотреть.– Как продвигается наступление? Куда перейдут новые территории? Будет создана Харьковская народная республика, или же эти территории отойдут ДНР?– Пока наши войска продвигаются по территории ДНР. Они признаны нами и включены в состав Российской Федерации в границах 1991 года. Еще предстоит выйти на эти границы. Специальная военная операция продолжается.– Поговорим о Донбассе. Планируется ли повышение зарплат, введение надбавок для гражданских лиц в новых регионах, а также регулирование цен со стороны государства?– Регулирования цен как такового нет, но в то же время на федеральном уровне предпринимаются все меры, чтобы в новых субъектах не было дефицита никаких товаров. Если нет дефицита, то нет причин для роста цен. Хотя зачастую транспортные издержки приводят к тому, что определенные повышения могут быть. Это неизбежно, к сожалению.Что касается повышения зарплат, то в целом за последние год-два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%. Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата, плюс, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия. Этот процесс постоянный и система надбавок функционирует для отдельных категорий, в том числе служащих, работников силовых ведомств.– Существует ли программа по капитальному ремонту жилья для новых регионов?– Конечно. В первую очередь, это программа восстановления регионов. Ее курирует в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин. Делается титаническая работа, под реконструкцией, под ремонтом находятся одновременно десятки тысяч разных объектов – укладываются дороги, проводится ремонт домов, которые пострадали в ходе боевых действий. Вооруженные силы Украины, отступая, очень часто разрушают свою собственную инфраструктуру, обстреливают из пушек, из танков. И все это в рамках программы по восстановлению новых регионов чинится, приводится в порядок.Существует система кураторства регионами: "старые" регионы России курируют ряд населенных пунктов и объектов (в новых регионах – ред.). Все относятся к этому с душой, и делается огромная, титаническая работа.– Читала, что ваш сын участвовал в СВО. Как вы на это отреагировали?– Он взрослый человек. Отреагировал с пониманием.– Запад разрешил наносить удары по территории России, еще больше обостряя ситуацию, ведь понятно, что Украина будет бить по мирному населению. Для чего это нужно Западу?– Западные политики продолжают свою линию на то, чтобы нанести стратегическое поражение нашей стране, и, конечно, они используют Украину как инструмент в своих руках для достижения этих целей. Им не жалко ни Украину, ни украинцев. Они готовы воевать с нами до последнего украинца, они сами об этом практически в открытую говорят. Это не поможет. Специальная военная операция будет продолжаться, и все цели будут достигнуты, но сам факт, что страны Запада еще больше вовлекаются в этот конфликт, в эту войну, конечно, ведет к новым виткам напряженности и эскалации. Это плохо.– На Западе говорят, что в России нет свободы слова. А есть ли она на Западе, на ваш взгляд?– На Западе точно нет свободы слова. И, наверное, события последних нескольких лет показали это. Такое количество заказных материалов, такое количество фейков, которые публикуют сейчас самые уважаемые издания… Конечно, поверить в это еще два года назад было бы трудно. Но сейчас мы это видим невооруженным взглядом и соответственно к этому относимся. Хотя есть на Западе журналисты, которые пытаются со всех сторон анализировать ситуацию, они, конечно, вызывают уважение, и мы работаем с такой прессой, чтобы дать информацию из первых рук.– Мигранты – это реальная или надуманная проблема, стоит ли запрещать формирование диаспор в России?– Мигранты – это не проблема. Проблема – это незаконные мигранты. Мигранты – это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало, и поэтому, чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем.Другое дело, это нелегальные мигранты или те мигранты, которые нарушают закон. В среде, где нарушается закон, уже возникают предпосылки для преступности всех видов, будь то религиозный экстремизм, будь то наркомания и так далее. Вот это проблема. И здесь речь идет о том, что нужно все достаточно жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов. Так же нужно сделать нам – сделать понятные, жесткие, но удобные правила, которые застрахуют нас от преступности среди мигрантов.

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https://ria.ru/20241120/dolgi-1984794513.html

https://ria.ru/20241116/kusturitsa-1984116701.html

https://realty.ria.ru/20241016/donetsk-1978281567.html

https://ria.ru/20241025/rusofobiya-1979945092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, донбасс, украина, россия, дмитрий песков, донецкая народная республика, фаина савенкова