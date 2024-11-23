https://ria.ru/20241123/zapad-1985336538.html

В Кремле заявили, что на Западе нет свободы слова

В Кремле заявили, что на Западе нет свободы слова - РИА Новости, 23.11.2024

В Кремле заявили, что на Западе нет свободы слова

Свободы слова на Западе точно нет, события последних нескольких лет это показали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T12:48

2024-11-23T12:48

2024-11-23T17:55

дмитрий песков

в мире

россия

фаина савенкова

луганск

донбасс

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Свободы слова на Западе точно нет, события последних нескольких лет это показали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."На Западе точно нет свободы слова. И, наверное, события последних нескольких лет показали это. Такое количество заказных материалов, такое количество фейков, которые публикуют сейчас самые уважаемые издания…, конечно, поверить в это еще два года назад было бы трудно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли на Западе свобода слова.Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.Читайте полный текст интервью Дмитрия Пескова >>

https://ria.ru/20240901/peskov-1969792653.html

россия

луганск

донбасс

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Песков: "Свободы слова на Западе точно нет" Свободы слова на Западе точно нет, события последних лет это показали, заявил РИА Новости Песков. 2024-11-23T12:48 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дмитрий песков, в мире, россия, фаина савенкова, луганск, донбасс