https://ria.ru/20241123/ssha-1985399776.html

США и Британия дали старт конфликту на Украине, заявили в Турции

США и Британия дали старт конфликту на Украине, заявили в Турции - РИА Новости, 23.11.2024

США и Британия дали старт конфликту на Украине, заявили в Турции

Именно США и Великобритания дали старт конфликту на Украине, Лондон мешает начать мирные переговоры, заявил в субботу колумнист проправительственной турецкой... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T23:51

2024-11-23T23:51

2024-11-23T23:51

в мире

сша

россия

великобритания

владимир путин

борис джонсон

хакан фидан

первый запуск ракеты "орешник"

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СТАМБУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Именно США и Великобритания дали старт конфликту на Украине, Лондон мешает начать мирные переговоры, заявил в субботу колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви. "(Президент РФ Владимир) Путин по сути говорит: "Вы бросаете нам вызов, прежде чем сесть за стол переговоров", я это вижу и использую гиперзвуковую ракету. Теперь я буду использовать козырь в виде ракеты с ядерным боезарядом", - заявил Сельви в эфире телеканала AHaber, комментируя ситуацию вокруг запуска "Орешника". Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По мнению журналиста, Путин направил четкий сигнал Западу. "Это может выйти из-под контроля... Эту войну начали именно США с Великобританией, именно Борис Джонсон заставил Киев уйти с переговоров. Не знаю, есть ли у Вашингтона и Лондона новый план по расширению масштабов войны, началась "ракетная война", но я уверен, что если будут организованы переговоры, то каждый хочет начать их, сохранив свои успехи и имея на руках козыри", - отметил эксперт. Сельви отметил, что крайне важен комментарий главы МИД Турции, опубликованный СМИ ранее в субботу: Хакан Фидан заявил, что приоритетными задачами для избранного президента США Дональда Трампа все же будет решение внутренних экономических проблем, а на урегулирование конфликтов в мире потребуется чуть больше времени.

https://ria.ru/20241123/britaniya-1985348285.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985202666.html

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в мире, сша, россия, великобритания, владимир путин, борис джонсон, хакан фидан, первый запуск ракеты "орешник"