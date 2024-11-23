https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985316183.html
Сотни россиян каждый день подписывают контракты с Минобороны, заявил Песков
Сотни россиян каждый день подписывают контракты с Минобороны, заявил Песков - РИА Новости, 23.11.2024
Сотни россиян каждый день подписывают контракты с Минобороны, заявил Песков
Сотни россиян каждый день подписывают контракты с министерством обороны РФ, проходят обучение, после чего идут на специальную военную операцию, рассказал РИА... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T09:11
2024-11-23T09:11
2024-11-23T09:14
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
дмитрий песков
фаина савенкова
донбасс
луганск
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сотни россиян каждый день подписывают контракты с министерством обороны РФ, проходят обучение, после чего идут на специальную военную операцию, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наши граждане очень активно подписывают контракты с министерством обороны, идут служить на контрактной основе... Этих людей очень много - сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию", - сказал он."Сначала проходят курсы обучения, их тщательно готовят, поэтому какой-либо потребности говорить сейчас о мобилизации нет", - добавил Песков.Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
https://ria.ru/20241123/mobilizatsiya-1985310078.html
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РИА Новости
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россия, безопасность, дмитрий песков, фаина савенкова, донбасс, луганск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков, Фаина Савенкова, Донбасс, Луганск
Сотни россиян каждый день подписывают контракты с Минобороны, заявил Песков
Песков: сотни россиян каждый день подписывают контракты с МО для службы на СВО