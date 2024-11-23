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Сотни россиян каждый день подписывают контракты с Минобороны, заявил Песков - РИА Новости, 23.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 23.11.2024 (обновлено: 09:14 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985316183.html
Сотни россиян каждый день подписывают контракты с Минобороны, заявил Песков
Сотни россиян каждый день подписывают контракты с Минобороны, заявил Песков - РИА Новости, 23.11.2024
Сотни россиян каждый день подписывают контракты с Минобороны, заявил Песков
Сотни россиян каждый день подписывают контракты с министерством обороны РФ, проходят обучение, после чего идут на специальную военную операцию, рассказал РИА... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T09:11
2024-11-23T09:14
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
дмитрий песков
фаина савенкова
донбасс
луганск
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сотни россиян каждый день подписывают контракты с министерством обороны РФ, проходят обучение, после чего идут на специальную военную операцию, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наши граждане очень активно подписывают контракты с министерством обороны, идут служить на контрактной основе... Этих людей очень много - сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию", - сказал он."Сначала проходят курсы обучения, их тщательно готовят, поэтому какой-либо потребности говорить сейчас о мобилизации нет", - добавил Песков.Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
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россия, безопасность, дмитрий песков, фаина савенкова, донбасс, луганск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков, Фаина Савенкова, Донбасс, Луганск
Сотни россиян каждый день подписывают контракты с Минобороны, заявил Песков

Песков: сотни россиян каждый день подписывают контракты с МО для службы на СВО

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПрием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Минобороны РФ
Прием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Прием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Минобороны РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сотни россиян каждый день подписывают контракты с министерством обороны РФ, проходят обучение, после чего идут на специальную военную операцию, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наши граждане очень активно подписывают контракты с министерством обороны, идут служить на контрактной основе... Этих людей очень много - сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию", - сказал он.
"Сначала проходят курсы обучения, их тщательно готовят, поэтому какой-либо потребности говорить сейчас о мобилизации нет", - добавил Песков.
Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
Песков: речи о проведении мобилизации в России не ведется - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДмитрий ПесковФаина СавенковаДонбассЛуганск
 
 
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