https://ria.ru/20241123/rt-1985300211.html

RT открывает новое пространство во всем мире, считает Кустурица

RT открывает новое пространство во всем мире, считает Кустурица - РИА Новости, 23.11.2024

RT открывает новое пространство во всем мире, считает Кустурица

Телеканал RT открывает новое пространство во всем мире, заявил сербский режиссер Эмир Кустурица на открытии международного фестиваля документальных фильмов... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T00:39

2024-11-23T00:39

2024-11-23T00:39

культура

эмир кустурица

джордж клуни

ольга любимова

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БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Телеканал RT открывает новое пространство во всем мире, заявил сербский режиссер Эмир Кустурица на открытии международного фестиваля документальных фильмов "RT.ДОК: Время наших героев" в Сербии. Вечером в пятницу в главном кинозале Дрвенграда собрались представители посольства РФ, Россотрудничества, телеканала RT и других СМИ, сербские политики, общественные деятели. "Благодаря RT я увидел однажды Америку, в которой есть не только Бред Питт и Джордж Клуни, но и около 40-50 тысяч человек, только в Калифорнии, у которых нет дома, людей, которые в Нью-Йорке живут на улице, узнал ту сторону Америки, которая не существовала в моих мыслях, а уж тем более в фильмах, которые я любил в 1970-х годах... RT нам открывает новое пространство во всем мире", - заявил Кустурица и подчеркнул, что документальные программы - самая сильная часть телевидения. На церемонии открытия также прозвучали обращения по видеосвязи министра культуры РФ Ольги Любимовой, главного редактора RT Маргариты Симоньян, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и зампреда Совфеда Константина Косачева. Фестиваль проходит 22-24 ноября в построенной Кустурицей кинодеревне Дрвенград в горах на западе Сербии. В программе документальные фильмы о специальной военной операции, причем зрители смогут пообщаться с авторами и героями лент. Программа насчитывает более 70 фильмов российских и иностранных авторов, в том числе документалистов из Италии, Франции и США. Показы фильмов фестиваля уже состоялись в 18 странах. Среди документальных картин фестиваля в Дрвенграде будет представлена лента "Боснийский разлом. Взгляд из Республики Сербской" о событиях 30-летней давности на Балканах и том, насколько прочен и справедлив мир, установившийся после подписания Дейтонских соглашений. Будет показан и документальный фильм Йована Марковича "Люди Христовы. Наше время" о судьбе христианства в современном мире и гонениях на Украинскую православную церковь со стороны киевских властей. На премьере картины в Сербии ранее присутствовал патриарх Сербский Порфирий. В декабре планируется премьера в России, авторы надеются, что ее посетит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В программе фестиваля также фильм RT "Я живой" - шокирующие свидетельства мариупольцев о том, как украинские войска уничтожали город и его жителей. Будет представлена и лента "Русофобия: история ненависти", историки и политологи рассказывают в ней, как русофобию культивировали веками и как ее используют сейчас западные политики. Состоится также премьера документальной картины RT "Исцеление" с историями украинских военнопленных, решивших добровольно сложить оружие.

https://ria.ru/20241122/lyubimova-1985294368.html

https://ria.ru/20241116/kusturitsa-1984048101.html

https://ria.ru/20241113/kusturitsa-1983601396.html

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эмир кустурица, джордж клуни, ольга любимова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), совет федерации рф, россия, сербия, америка