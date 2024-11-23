RT открывает новое пространство во всем мире, считает Кустурица
Сербский режиссер Кустурица: RT открывает новое пространство во всем мире
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица на первом международном форуме новых медиа "Культура. Медиа. Цифра" на территории кинозавода "Москино" в Москве
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица на первом международном форуме новых медиа "Культура. Медиа. Цифра" на территории кинозавода "Москино" в Москве. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Телеканал RT открывает новое пространство во всем мире, заявил сербский режиссер Эмир Кустурица на открытии международного фестиваля документальных фильмов "RT.ДОК: Время наших героев" в Сербии.
Вечером в пятницу в главном кинозале Дрвенграда собрались представители посольства РФ, Россотрудничества, телеканала RT и других СМИ, сербские политики, общественные деятели.
"Благодаря RT я увидел однажды Америку, в которой есть не только Бред Питт и Джордж Клуни, но и около 40-50 тысяч человек, только в Калифорнии, у которых нет дома, людей, которые в Нью-Йорке живут на улице, узнал ту сторону Америки, которая не существовала в моих мыслях, а уж тем более в фильмах, которые я любил в 1970-х годах... RT нам открывает новое пространство во всем мире", - заявил Кустурица и подчеркнул, что документальные программы - самая сильная часть телевидения.
На церемонии открытия также прозвучали обращения по видеосвязи министра культуры РФ Ольги Любимовой, главного редактора RT Маргариты Симоньян, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и зампреда Совфеда Константина Косачева.
Фестиваль проходит 22-24 ноября в построенной Кустурицей кинодеревне Дрвенград в горах на западе Сербии. В программе документальные фильмы о специальной военной операции, причем зрители смогут пообщаться с авторами и героями лент. Программа насчитывает более 70 фильмов российских и иностранных авторов, в том числе документалистов из Италии, Франции и США. Показы фильмов фестиваля уже состоялись в 18 странах.
Эмир Кустурица: я готов сделать фильм о Путине
16 ноября, 11:00
Среди документальных картин фестиваля в Дрвенграде будет представлена лента "Боснийский разлом. Взгляд из Республики Сербской" о событиях 30-летней давности на Балканах и том, насколько прочен и справедлив мир, установившийся после подписания Дейтонских соглашений.
Будет показан и документальный фильм Йована Марковича "Люди Христовы. Наше время" о судьбе христианства в современном мире и гонениях на Украинскую православную церковь со стороны киевских властей. На премьере картины в Сербии ранее присутствовал патриарх Сербский Порфирий. В декабре планируется премьера в России, авторы надеются, что ее посетит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В программе фестиваля также фильм RT "Я живой" - шокирующие свидетельства мариупольцев о том, как украинские войска уничтожали город и его жителей. Будет представлена и лента "Русофобия: история ненависти", историки и политологи рассказывают в ней, как русофобию культивировали веками и как ее используют сейчас западные политики. Состоится также премьера документальной картины RT "Исцеление" с историями украинских военнопленных, решивших добровольно сложить оружие.