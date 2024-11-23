https://ria.ru/20241123/putin-1985386733.html

Путин подписал закон, упрощающий оформление машино-мест в собственность

Путин подписал закон, упрощающий оформление машино-мест в собственность - РИА Новости, 23.11.2024

Путин подписал закон, упрощающий оформление машино-мест в собственность

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности на паркинге, соответствующий документ РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T20:35

2024-11-23T20:35

2024-11-23T20:42

россия

владимир путин

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

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общество

авто

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности на паркинге, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ разработан во исполнение постановления Конституционного суда от апреля 2023 года и призван защитить права владельцев машино-мест в паркингах. Теперь владелец доли в праве общей собственности на паркинг сможет выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости, даже если другие совладельцы против или их слишком много, они друг друга не видели и не знают, пояснял глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). Раньше для этого требовалось согласие всех собственников машино-мест со всего паркинга или решение суда, а соответствующие подписи собирались годами, указывал депутат. Новый закон позволяет пригласить кадастрового инженера, который подготовит технический план, где четко обозначит границы будущего машино-места. Инженер должен учесть проектную документацию здания и документы, по которым получена доля, и опубликовать извещение о выделении. Оно должно содержать контактные данные владельца доли, данные кадастрового инженера, кадастровый номер и адрес паркинга, схему расположения выделяемого машино-места, порядок ознакомления с техпланом, срок для возражений (минимум 30 дней). По словам Гаврилова, остальные собственники могут выразить возражения, но они должны быть обоснованными. Например, если машино-место блокирует проезд или мешает использовать другие места - это обоснованное возражение. Просто "не согласен" - не считается, указал он. По словам парламентария, если возражений нет или они сняты на общем собрании, машино-место регистрируется как собственность, при этом не нужно менять технический план всего паркинга. После того как человек стал собственником машино-места, его доля в общем паркинге прекращается автоматически. Росреестр сам пересчитает доли оставшихся собственников и уведомит их об этом в течение пяти рабочих дней. При этом если в паркинге осталось всего два участника общей долевой собственности и один хочет выделить свое машино-место, технический план должен сразу готовиться на оба машино-места - и для того, кто выделяется, и для того, кто остается, пояснял депутат.

https://ria.ru/20241122/osago-1985121971.html

https://ria.ru/20241027/tonirovka-1980362086.html

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россия, владимир путин, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество, авто