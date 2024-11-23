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Путин подписал закон, упрощающий оформление машино-мест в собственность - РИА Новости, 23.11.2024
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20:35 23.11.2024 (обновлено: 20:42 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/putin-1985386733.html
Путин подписал закон, упрощающий оформление машино-мест в собственность
Путин подписал закон, упрощающий оформление машино-мест в собственность - РИА Новости, 23.11.2024
Путин подписал закон, упрощающий оформление машино-мест в собственность
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности на паркинге, соответствующий документ РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T20:35
2024-11-23T20:42
россия
владимир путин
сергей гаврилов
госдума рф
кпрф
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общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности на паркинге, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ разработан во исполнение постановления Конституционного суда от апреля 2023 года и призван защитить права владельцев машино-мест в паркингах. Теперь владелец доли в праве общей собственности на паркинг сможет выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости, даже если другие совладельцы против или их слишком много, они друг друга не видели и не знают, пояснял глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). Раньше для этого требовалось согласие всех собственников машино-мест со всего паркинга или решение суда, а соответствующие подписи собирались годами, указывал депутат. Новый закон позволяет пригласить кадастрового инженера, который подготовит технический план, где четко обозначит границы будущего машино-места. Инженер должен учесть проектную документацию здания и документы, по которым получена доля, и опубликовать извещение о выделении. Оно должно содержать контактные данные владельца доли, данные кадастрового инженера, кадастровый номер и адрес паркинга, схему расположения выделяемого машино-места, порядок ознакомления с техпланом, срок для возражений (минимум 30 дней). По словам Гаврилова, остальные собственники могут выразить возражения, но они должны быть обоснованными. Например, если машино-место блокирует проезд или мешает использовать другие места - это обоснованное возражение. Просто "не согласен" - не считается, указал он. По словам парламентария, если возражений нет или они сняты на общем собрании, машино-место регистрируется как собственность, при этом не нужно менять технический план всего паркинга. После того как человек стал собственником машино-места, его доля в общем паркинге прекращается автоматически. Росреестр сам пересчитает доли оставшихся собственников и уведомит их об этом в течение пяти рабочих дней. При этом если в паркинге осталось всего два участника общей долевой собственности и один хочет выделить свое машино-место, технический план должен сразу готовиться на оба машино-места - и для того, кто выделяется, и для того, кто остается, пояснял депутат.
https://ria.ru/20241122/osago-1985121971.html
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россия, владимир путин, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество, авто
Россия, Владимир Путин, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Общество, Авто
Путин подписал закон, упрощающий оформление машино-мест в собственность

Путин упростил регистрацию права на машино-место в паркинге

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности на паркинге, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ разработан во исполнение постановления Конституционного суда от апреля 2023 года и призван защитить права владельцев машино-мест в паркингах. Теперь владелец доли в праве общей собственности на паркинг сможет выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости, даже если другие совладельцы против или их слишком много, они друг друга не видели и не знают, пояснял глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). Раньше для этого требовалось согласие всех собственников машино-мест со всего паркинга или решение суда, а соответствующие подписи собирались годами, указывал депутат.
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Новый закон позволяет пригласить кадастрового инженера, который подготовит технический план, где четко обозначит границы будущего машино-места. Инженер должен учесть проектную документацию здания и документы, по которым получена доля, и опубликовать извещение о выделении. Оно должно содержать контактные данные владельца доли, данные кадастрового инженера, кадастровый номер и адрес паркинга, схему расположения выделяемого машино-места, порядок ознакомления с техпланом, срок для возражений (минимум 30 дней).
По словам Гаврилова, остальные собственники могут выразить возражения, но они должны быть обоснованными. Например, если машино-место блокирует проезд или мешает использовать другие места - это обоснованное возражение. Просто "не согласен" - не считается, указал он.
По словам парламентария, если возражений нет или они сняты на общем собрании, машино-место регистрируется как собственность, при этом не нужно менять технический план всего паркинга. После того как человек стал собственником машино-места, его доля в общем паркинге прекращается автоматически. Росреестр сам пересчитает доли оставшихся собственников и уведомит их об этом в течение пяти рабочих дней.
При этом если в паркинге осталось всего два участника общей долевой собственности и один хочет выделить свое машино-место, технический план должен сразу готовиться на оба машино-места - и для того, кто выделяется, и для того, кто остается, пояснял депутат.
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РоссияВладимир ПутинСергей ГавриловГосдума РФКПРФФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)ОбществоАвто
 
 
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