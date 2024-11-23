Путин подписал закон, упрощающий оформление машино-мест в собственность
Путин упростил регистрацию права на машино-место в паркинге
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности на паркинге, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ разработан во исполнение постановления Конституционного суда от апреля 2023 года и призван защитить права владельцев машино-мест в паркингах. Теперь владелец доли в праве общей собственности на паркинг сможет выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости, даже если другие совладельцы против или их слишком много, они друг друга не видели и не знают, пояснял глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). Раньше для этого требовалось согласие всех собственников машино-мест со всего паркинга или решение суда, а соответствующие подписи собирались годами, указывал депутат.
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Новый закон позволяет пригласить кадастрового инженера, который подготовит технический план, где четко обозначит границы будущего машино-места. Инженер должен учесть проектную документацию здания и документы, по которым получена доля, и опубликовать извещение о выделении. Оно должно содержать контактные данные владельца доли, данные кадастрового инженера, кадастровый номер и адрес паркинга, схему расположения выделяемого машино-места, порядок ознакомления с техпланом, срок для возражений (минимум 30 дней).
По словам Гаврилова, остальные собственники могут выразить возражения, но они должны быть обоснованными. Например, если машино-место блокирует проезд или мешает использовать другие места - это обоснованное возражение. Просто "не согласен" - не считается, указал он.
По словам парламентария, если возражений нет или они сняты на общем собрании, машино-место регистрируется как собственность, при этом не нужно менять технический план всего паркинга. После того как человек стал собственником машино-места, его доля в общем паркинге прекращается автоматически. Росреестр сам пересчитает доли оставшихся собственников и уведомит их об этом в течение пяти рабочих дней.
При этом если в паркинге осталось всего два участника общей долевой собственности и один хочет выделить свое машино-место, технический план должен сразу готовиться на оба машино-места - и для того, кто выделяется, и для того, кто остается, пояснял депутат.