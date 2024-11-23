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Пушков назвал условие, при котором США передадут Украине ядерное оружие - РИА Новости, 23.11.2024
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03:38 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/pushkov-1985305304.html
Пушков назвал условие, при котором США передадут Украине ядерное оружие
Пушков назвал условие, при котором США передадут Украине ядерное оружие - РИА Новости, 23.11.2024
Пушков назвал условие, при котором США передадут Украине ядерное оружие
США могут передать ядерное оружие Украине только в невменяемом состоянии, такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T03:38
2024-11-23T03:38
в мире
украина
киев
сша
алексей пушков
владимир путин
совет федерации рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США могут передать ядерное оружие Украине только в невменяемом состоянии, такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале."Только в том случае, если в США все окончательно "с ума свихнутся", как выражался Владимир Высоцкий, только впав в невменяемое состояние, они способны передать Украине ядерное оружие", — написал сенатор.По его мнению, передача Киеву ядерного оружия — это лучший способ затянуть Запад в "ядерную преисподнюю".Ранее газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для минобороны, сообщила, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву.Президент России Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал сообщения о том, что у ВСУ может появиться такое оружие, очередной провокацией. По его словам, любой шаг в создании оружия массового поражения со стороны Киева будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит его создания на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Киеву ядерное оружие.
https://ria.ru/20241121/pushkov-1985102180.html
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в мире, украина, киев, сша, алексей пушков, владимир путин, совет федерации рф, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, США, Алексей Пушков, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
Пушков назвал условие, при котором США передадут Украине ядерное оружие

Пушков: США передадут Украине ядерное оружие только в невменяемом состоянии

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков . Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США могут передать ядерное оружие Украине только в невменяемом состоянии, такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Только в том случае, если в США все окончательно "с ума свихнутся", как выражался Владимир Высоцкий, только впав в невменяемое состояние, они способны передать Украине ядерное оружие", — написал сенатор.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Пушков назвал действия США опасными и безответственными
21 ноября, 23:45
По его мнению, передача Киеву ядерного оружия — это лучший способ затянуть Запад в "ядерную преисподнюю".
Ранее газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для минобороны, сообщила, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву.
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Пушков увидел неожиданную деталь в фото Байдена с Трампом
15 ноября, 05:37
Президент России Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал сообщения о том, что у ВСУ может появиться такое оружие, очередной провокацией. По его словам, любой шаг в создании оружия массового поражения со стороны Киева будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит его создания на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Киеву ядерное оружие.
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Вчера, 21:44
 
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