Пушков назвал условие, при котором США передадут Украине ядерное оружие
Пушков: США передадут Украине ядерное оружие только в невменяемом состоянии
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков . Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США могут передать ядерное оружие Украине только в невменяемом состоянии, такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Только в том случае, если в США все окончательно "с ума свихнутся", как выражался Владимир Высоцкий, только впав в невменяемое состояние, они способны передать Украине ядерное оружие", — написал сенатор.
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По его мнению, передача Киеву ядерного оружия — это лучший способ затянуть Запад в "ядерную преисподнюю".
Ранее газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для минобороны, сообщила, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву.
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Президент России Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал сообщения о том, что у ВСУ может появиться такое оружие, очередной провокацией. По его словам, любой шаг в создании оружия массового поражения со стороны Киева будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит его создания на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Киеву ядерное оружие.