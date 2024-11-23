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СК начал проверку после осквернения Вечного огня в Дербенте

СК начал проверку после осквернения Вечного огня в Дербенте - РИА Новости, 23.11.2024

СК начал проверку после осквернения Вечного огня в Дербенте

Следователи проводят процессуальную проверку в связи с противоправными действиями мужчины у мемориала Вечного огня в парке Воинской Славы в дагестанском... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T17:44

2024-11-23T17:44

2024-11-23T17:44

происшествия

дербент

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Следователи проводят процессуальную проверку в связи с противоправными действиями мужчины у мемориала Вечного огня в парке Воинской Славы в дагестанском Дербенте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. В субботу в сети появилось видео как в Дербенте мужчина склоняется над Вечным огнем. "В Дербенте следователями организована процессуальная проверка по факту осквернения Вечного огня. В социальных медиа опубликовано видео, на котором запечатлены противоправные действия мужчины в парке Воинской Славы, у мемориала Вечного огня", - говорится в сообщении. Проверка направлена на выяснение обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

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дербент

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происшествия, дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф)