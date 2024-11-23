https://ria.ru/20241123/post-1985352457.html

В РПЦ рассказали, как подготовиться к Рождественскому посту

В РПЦ рассказали, как подготовиться к Рождественскому посту - РИА Новости, 23.11.2024

В РПЦ рассказали, как подготовиться к Рождественскому посту

Перед постом не стоит "заговляться" до переедания, или, напротив, отказываться от некоторых продуктов заранее и накладывать на себя "дополнительный пост",... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T15:38

2024-11-23T15:38

2024-11-23T15:38

религия

николай чудотворец

русская православная церковь

рождество христово

рождественский пост

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Перед постом не стоит "заговляться" до переедания, или, напротив, отказываться от некоторых продуктов заранее и накладывать на себя "дополнительный пост", рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. Рождественский сорокадневный пост начинается 28 ноября и завершается 6 января – накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Второе название – Филиппов пост – он получил по имени апостола, память которого празднуется накануне начала поста - 27 ноября. Во время поста мирянам рекомендуется воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже. Так, со 2 по 6 января в меню запрещена также рыба и алкоголь. Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах. На период Рождественского поста приходятся два больших церковных праздника – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и День памяти Николая Чудотворца или, как его иначе называют, - Никола Зимний (19 декабря). "Не надо на себя возлагать дополнительных постов и отказываться еще до начала Рождественского поста от каких-либо продуктов. Нужно просто трезво оценить заранее, в какую меру вы можете вместить требования церковного устава о посте. Если возникают сомнения – стоит посоветоваться со священником, которого вы знаете, или в близлежащем храме. А дальше уже твёрдо следовать решению поститься, что "я не отступлюсь даже если голова заболит или какое волнение возникнет" – и просто начать пост", - сказал отец Максим Козлов. Он добавил, что есть понятие "заговенье" - день накануне поста, когда еще можно есть скоромную (не постную) пищу. "Но, в отличие от Великого поста, в связи с заговеньем перед Рождественским постом нет ни церковных, ни народных традиций, а также каких-либо особенных блюд. Заговенье также не значит, что надо в этот день или вообще перед постом наесться как следует того, что потом будет нельзя. Ведь на весь пост не наешься - можно только гастрит заработать. Поэтому лучше просто питаться обычно и вовремя начать пост", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241031/post-1909431934.html

https://ria.ru/20240320/post-1934521112.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

николай чудотворец, русская православная церковь, рождество христово, рождественский пост